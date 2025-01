Ferrari, è il grande giorno: Lewis Hamilton, le parole che fanno innamorare i tifosi

La Ferrari ha accolto oggi uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1: Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Scuderia di Maranello, entrando nel quartier generale del “Cavallino Rampante” per il suo primo giorno di lavoro da ferrarista.

Ecco la prima immagine ufficiale di Lewis Hamilton da uomo Ferrari, pubblicata dalla Scuderia 🏎#F1 #Ferrari #Hamilton #HamiltonFerrari #F12025



📸 Scuderia Ferrari pic.twitter.com/889KpzMzkT — P300.it | Motorsport Media (@P300it) January 20, 2025

Hamilton ha condiviso sui social l’emozione di questo momento storico. Sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi”.

Con queste parole, Hamilton ha sottolineato quanto sia significativo per lui unirsi alla Ferrari, una squadra che definisce “leggendaria”. Il britannico si è mostrato determinato e ottimista: “Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.

Hamilton si è presentato a Maranello in un completo elegantissimo, come testimonia la foto postata sui social in cui appare impeccabile davanti all’ingresso della sede. La giornata prevede non solo la presentazione, ma anche una serie di impegni: a partire dall’incontro con i membri del team tecnico che lo seguirà durante la stagione.

Ferrari, Lewis Hamilton già al lavoro

È stata anche già effettuata la preparazione del sedile, con gli ultimi ritocchi per garantire il massimo comfort e un perfetto adattamento alle esigenze del pilota. A causa delle condizioni meteorologiche, Hamilton ha svolto le prime prove al simulatore anziché in pista. I primi giri in pista a bordo di una Ferrari sono fissati per mercoledì, quando il pilota inglese guiderà la “SF-23” del 2023 sul circuito privato di Fiorano.

Questo test sarà fondamentale per prendere confidenza con i sistemi di controllo della monoposto e iniziare a lavorare sulla messa a punto. La settimana successiva, un secondo test è previsto a Barcellona, dove Hamilton potrà confrontarsi con condizioni più realistiche.

L’arrivo di Lewis Hamilton segna un momento importante per la Ferrari, che punta a tornare ai vertici della Formula 1. L’unione tra il talento del britannico e il Cavallino Rampante fa già sognare tifosi e appassionati, che attendono di vedere un campione leggendario al volante della Rossa, e sperano che questa nuova collaborazione possa scrivere un capitolo indimenticabile nella storia della scuderia.

