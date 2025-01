Ferrari, Vasseur: la rivelazione a sorpresa su Lewis Hamilton

L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari ha una storia che affonda le radici in oltre vent’anni di relazioni e trattative. Frederic Vasseur, attuale team principal della scuderia di Maranello, ha rivelato di aver tentato di portare il pilota britannico nella Rossa sin dal 2004, quando Hamilton era ancora una giovane promessa delle serie minori.

Agli inizi del 2000, Vasseur era uno dei protagonisti del progetto ART Grand Prix, scuderia impegnata nella scoperta di giovani talenti nelle categorie propedeutiche alla Formula 1. Con la guida di Vasseur e Nicolas Todt, l’ART Grand Prix ha contribuito al lancio di molte future stelle del motorsport, tra cui Paul di Resta, Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, Jules Bianchi e proprio Lewis Hamilton.

Con ART, Hamilton ha vinto due titoli consecutivi in Formula Euro Series e GP2, tra il 2005 e il 2006, conquistando così l’attenzione della McLaren, che lo ha lanciato nel circus della Formula 1. Ma già prima di quel salto, Vasseur aveva iniziato a parlare con Hamilton di un futuro in Ferrari.

“Non è stato difficile convincere Hamilton della bontà del progetto Ferrari“, ha dichiarato Vasseur al portale Racingnews365. “Già nel 2004 ne discutevamo, e credo che lui avesse in testa l’idea di correre con la Rossa da almeno 20 anni. Siamo rimasti in contatto per tutto questo tempo, e quando si è creata la possibilità l’abbiamo colta”.

Ferrari, Vasseur svela la strategia usata per Hamilton

Per approdare a Maranello, Hamilton ha infatti esercitato una clausola di rescissione dal contratto firmato nel 2023 con Mercedes, aprendo le porte al trasferimento che lo vede oggi nel team del Cavallino Rampante. Vasseur ha sottolineato come il processo sia stato gestito con la massima attenzione per evitare tensioni con la casa di Stoccarda.

“Sono in buoni rapporti con Mercedes e non ho voluto creare complicazioni”, ha precisato. “Con Hamilton abbiamo parlato, ma mai di argomenti tecnici. Siamo stati molto cauti proprio per rispetto nei confronti di Mercedes”.

Con l’approdo di Hamilton, la Ferrari si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, puntando su un campione che ha già segnato un’era in Formula 1. Il legame con Vasseur, nato molti anni fa, potrebbe rivelarsi fondamentale per costruire un progetto vincente e riportare la Rossa a competere per il Mondiale.

