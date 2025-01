Ferrari, Hamilton rompe il silenzio: “Sarà un anno da ricordare”. Il commento al veleno di Briatore

Dopo un’attesa durata un anno, Lewis Hamilton è ufficialmente un pilota della Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha iniziato la sua avventura a Maranello con parole cariche di entusiasmo, ma anche con l’intenzione di abbracciare il cambiamento. Tuttavia, il trasferimento dell’inglese ha diviso l’opinione pubblica, suscitando approvazione tra alcuni e scetticismo tra altri, compresi nomi illustri della Formula 1.

Le prime parole di Hamilton da pilota Ferrari

Hamilton ha scelto LinkedIn per condividere il suo pensiero sul nuovo capitolo della sua carriera, sottolineando l’importanza di reinventarsi: “Non potrei essere più emozionato per l’anno che verrà. Passando ai colori della Scuderia Ferrari, c’è molto su cui riflettere. Abbracciate il cambiamento. La tua prossima opportunità è sempre a portata di mano. Ecco il 2025, un anno in cui abbracciare nuove opportunità, restare affamati e andare avanti con uno scopo. Andiamo!”

Hamilton si è presentato ai fan con una foto da bambino con un casco rosso, mentre Ferrari e F1 hanno celebrato l’annuncio sincronizzando i loro post per ricordare i numeri dei piloti 2025: il 16 di Leclerc e il 44 di Hamilton. (segue dopo la foto)

Il post LinkedIN di Lewis Hamilton che annuncia il suo nuovo inizio in Ferrari

Le critiche di Flavio Briatore e gli altri scettici

Tra i detrattori del trasferimento spicca Flavio Briatore, che ha espresso dubbi sulla decisione della Ferrari: “Non capisco perché abbiano smembrato l’accoppiata Leclerc-Sainz. Se fossi stato in una posizione di responsabilità, non avrei ingaggiato Hamilton.”

Briatore, pur riconoscendo il valore dell’operazione in termini di marketing, si allinea con chi vede rischi nell’inserimento di Hamilton in una squadra già competitiva e ben bilanciata. Anche figure come Felipe Massa, Ralf Schumacher e Eddie Jordan hanno espresso perplessità. Tra le critiche ricorrenti, l’età di Hamilton, i possibili attriti con Charles Leclerc e il “rischio” citato da Luca di Montezemolo di destabilizzare il team. Inoltre, Christian Horner non ha nascosto l’ipotesi di conflitti interni tra i due piloti Ferrari.

Il sostegno di Jean Alesi

Tra le voci fuori dal coro c’è quella di Jean Alesi, ex pilota Ferrari, che vede in Hamilton un’opportunità unica per la Scuderia: “Lewis è un valore aggiunto per la Ferrari. È una persona che sa creare gruppo. Per Leclerc sarà un’opportunità per crescere e imparare. È un grande passo avanti per tutti.”

Hamilton arriva in un momento decisivo per la Ferrari, chiamata a tornare protagonista in pista. Se da un lato i tifosi e alcuni esperti credono che l’esperienza e la fama dell’inglese possano rilanciare la squadra, dall’altro non mancano preoccupazioni su come il team gestirà una coppia di piloti così ambiziosa. L’attesa è finita, ora tocca alla pista parlare. Hamilton e Ferrari sono pronti per il 2025.

Leggi anche: