Sainz, lettera di addio alla Ferrari in lacrime: il video è da brividi

Le ore scorrono veloci, e con esse si avvicina la fine di un’era per Carlos Sainz in Ferrari. Ufficialmente pilota della Scuderia fino al 31 dicembre 2024, lo spagnolo si prepara a voltare pagina dopo quattro anni intensi e ricchi di emozioni. Per rendere omaggio al suo contributo, la Ferrari ha pubblicato un toccante video in cui Sainz legge una lettera d’addio scritta dai tifosi del Cavallino Rampante. Parole profonde, che hanno regalato un momento carico di emozioni al futuro pilota della Williams.

BREAKING: Carlos Sainz to join Williams Racing from 2025#F1 pic.twitter.com/3O3ROhrEES — Formula 1 (@F1) July 29, 2024

Sainz, un’eredità importante e rapporti intatti

Sainz lascia la Ferrari con un buon ricordo alle spalle. Nonostante il suo addio sia stato dettato dall’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello, lo spagnolo ha mantenuto rapporti eccellenti con la squadra e i tifosi. L’affetto reciproco è evidente, tanto che non mancano voci su un possibile ritorno in futuro, magari alla scadenza del contratto di Hamilton. Questo scenario riporterebbe alla mente i precedenti illustri di Gerhard Berger e Kimi Raikkonen, tornati in rosso dopo un periodo di pausa.

Il video che commuove i tifosi e Sainz stesso

Il video, condiviso sui canali ufficiali della Ferrari, è un omaggio che tocca il cuore. Sainz, accolto in una stanza dove lo attende una lettera speciale, si trova a leggere le parole dei tifosi:

“Caro Carlos, dopo quattro anni insieme, è difficile trovare le parole per esprimerti quanto ti siamo grati. Sei uno straordinario ambasciatore del Cavallino Rampante, hai mostrato al mondo ciò che vuol dire lottare con cuore e determinazione. Grazie per tutte le tue vittorie in rosso, soprattutto Singapore 2023, unico lampo rosso in una stagione piena di blu.”

L’omaggio si conclude con un messaggio di speranza:

“Ti auguriamo il meglio per continuare la tua grande carriera e raggiungere ottimi risultati. Siamo fermamente convinti che questo non sia un addio, quindi ci vediamo più avanti. Vamos Carlos e come sempre Forza Ferrari.”

Visibilmente commosso, Sainz riesce soltanto a dire una parola: “Nice”. Un commento semplice ma carico di significato, che chiude un capitolo importante della sua carriera con dignità e gratitudine.

Fan clubs around the world share their final farewells for Carlos ❤️ pic.twitter.com/K1s1CbdNJD — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 28, 2024



Ora il madrileno si prepara a una nuova sfida con la Williams, ma il legame con il Cavallino Rampante e i suoi tifosi rimane forte, lasciando aperta la porta per un possibile ritorno in futuro.

Leggi anche: