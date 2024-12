Formula 1, sulle orme di Senna e Massa: il pilota che fa sognare il Brasile

Formula 1, dopo otto anni di assenza il Brasile, terra che ha fornito grandi campioni all’automobilismo, ritrova un pilota a tempo pieno alla guida di una monoposto. Gabriel Bortoleto, ventenne di San Paolo, è pronto a esordire nel Gran Premio d’Australia a Melbourne, riportando il Paese sudamericano nel circus della F1 dopo il ritiro di Felipe Massa nel 2017.

Nell'ultima riunione dell'Assemblea generale della FIA, è stata annunciata l'entry list della prossima stagione.



Gabriel Bortoleto userà il numero 5, il numero usato in passato da Sebastian Vettel

Seguendo le orme di leggende come Ayrton Senna e lo stesso Massa, Bortoleto si prepara a una stagione di debutto che si preannuncia impegnativa ma piena di opportunità. Il pilota verdeoro debutterà con la Sauber, una scuderia in fase di trasformazione che nel 2026 diventerà ufficialmente Audi.

Al momento, la Sauber non è tra i team più competitivi, ma questo contesto offre a Gabriel l’occasione di crescere senza le pressioni immediate di dover competere per vittorie o podi. Sotto la guida del team principal Mattia Binotto e affiancato da un compagno esperto come Nico Hulkenberg, il giovane brasiliano avrà il tempo di fare esperienza e dimostrare il suo valore.

Campione di Formula 3 e Formula 2, Bortoleto ha già dimostrato di avere le qualità per emergere. Nelle categorie in cui ha corso, ha mostrato aggressività, costanza e velocità, caratteristiche che lo accomunano a campioni come Oscar Piastri, George Russell e Charles Leclerc, anch’essi vincitori di entrambi i titoli prima di approdare in Formula 1.

Formula 1, Bortoleto: “Voglio migliorare e vincere”

In una recente intervista, Gabriel ha spiegato il significato del suo debutto: “Essere qui è un onore. Ho lavorato duramente per questo momento, insieme a squadre incredibili come Trident e Invicta. Ora voglio lottare per rendere il mio Paese e voglio raggiungere traguardi importanti. Non mi accontento di essere solo un pilota di Formula 1: voglio vincere gare e lottare per il titolo, ma prima devo migliorare come pilota”.

Con il suo atteggiamento ambizioso e determinato, Bortoleto rappresenta una nuova speranza per il Brasile. I primi passi con la Sauber saranno probabilmente lontani dai riflettori delle posizioni di vertice, ma il ventenne paulista guarda al futuro con fiducia.

Il 2025 sarà un banco di prova per affinare le sue capacità, in attesa di competere ai massimi livelli nei prossimi anni. Il ritorno di un pilota brasiliano in Formula 1, in ogni caso, riaccende la passione di un intero Paese, desideroso di ritrovare la gloria che ha caratterizzato i suoi eroi del passato. Con Gabriel Bortoleto, il Brasile potrebbe finalmente avere un nuovo campione in grado di far sognare i tifosi.

