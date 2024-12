Formula 1 piloti, nel 2025 c’è anche il contratto a “tempo determinato”: Alpine, Doohan e Colapinto

La Formula 1 è pronta ad accogliere un nuovo volto per il 2025, con Jack Doohan che prenderà il posto di Esteban Ocon come compagno di Pierre Gasly in Alpine. Il contratto dell’australiano, però, non gli garantisce la stagione completa: Doohan dovrà dimostrare di meritare la conferma nelle prime gare della stagione. La stessa cosa che toccherà a Lawson nuovo acquisto del team Red Bull.

In questa situazione Franco Colapinto, rimasto senza squadra, rimane in panchina in attesa di un’opportunità. Per la nuova stagione, le line-up dei team si sono delineate, e Alpine non fa eccezione. Dopo l’arrivo del nuovo team principal Oliver Oakes e il ritorno di Flavio Briatore, il team ha intrapreso un efficace processo di ristrutturazione, che ha permesso al marchio francese di risalire dal fondo della classifica costruttori sino al sesto posto.

Nonostante questi cambiamenti, la questione dei piloti rimane in bilico. Doohan, che ha debuttato in F1 nel Gran Premio di Abu Dhabi del 2024, subentrando proprio a Ocon, affronterà la sua prima stagione completa nella massima categoria, ma con un contratto che, stando alle voci di paddock, sarebbe garantito solo per i primi Gran Premi.

Ciò significa che il pilota australiano dovrà lottare per mantenere il suo posto, con i vertici di Alpine pronti a decidere se confermarlo o relegarlo al ruolo di terzo pilota, qualora le sue prestazioni non fossero all’altezza delle aspettative.

Un scenario che non lascia certo tranquillo Doohan, ma che potrebbe aprire le porte a chi è rimasto fuori dai giochi per il 2025. Uno dei principali indiziati a raccogliere l’eventuale eredità di Doohan è Franco Colapinto. Il pilota argentino, dopo aver impressionato in 9 Gran Premi con la Williams durante la parte finale della stagione 2024, è rimasto senza macchina per il 2025, soprattutto a causa degli incastri di mercato, come l’arrivo di Carlos Sainz in Williams.

Colapinto, dunque, si trova a dover attendere l’occasione giusta per tornare nel Circus della Formula 1. Proprio la situazione in casa Alpine potrebbe rappresentare una delle ultime possibilità per il sudamericano di ritornare in F1 come titolare.

Come sottolineato da Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, Colapinto potrebbe essere una delle opzioni per il team francese, qualora Doohan non dovesse rispondere alle aspettative. Montoya ha infatti dichiarato: “Si parla molto di Colapinto, che potrebbe essere un’opzione per questa poltrona, tutto dipende dall’andamento di Doohan. Se Doohan non dovesse andare bene, Alpine potrebbe cercare un’altra soluzione”.

In Formula 1, come spesso accade, le cose non sono mai definite in modo netto: “Da un lato c’è Doohan che ha il contratto, che teoricamente deve fare bene per restare. Dall’altro, molti pensano che Colapinto possa essere la persona che lo sostituirà“, ha aggiunto Montoya, facendo intendere che la situazione rimane fluida e che i piloti dovranno dimostrare sul campo il loro valore.

Con la stagione 2025 ormai alle porte, la battaglia per i posti in griglia si fa più accesa, e Alpine, tra incertezze e potenziali cambiamenti, potrebbe essere uno dei team più dinamici in questa fase di mercato. Doohan dovrà rispondere alla pressione per confermarsi, mentre Colapinto resta in attesa, pronto a sfruttare ogni possibilità che si presenterà.

