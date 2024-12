Formula 1, Max Verstappen, usando anche un po’ di quel linguaggio “colorito” che caratterizza il suo personaggio, ha preso le difese del suo compagno di squadra Sergio Pérez, in risposta alle dure critiche che hanno accompagnato la stagione complicata del pilota messicano.

Sergio Perez thinks Max Verstappen is one of the greatest drivers in Formula 1



"[He is] one of the greats of Formula 1, like Schumacher or Ayrton Senna." pic.twitter.com/rzRM6pFEOj — Verstappen News (@verstappenews) July 16, 2023

Secondo Verstappen, le critiche nei confronti di Perez sono state spesso “esagerate“. Il neo campione mondiale ha voluto precisare che il suo collega e compagno di squadra (anche se probabilmente ancora per poco) “non è un idiota“, ma una persona di valore dotata di grande talento.

La posizione di Pérez nella scuderia di Milton Keynes è stata messa in discussione per gran parte del 2024, a causa di una serie di prestazioni deludenti, in particolare nelle qualifiche. Il messicano ha faticato a competere con Verstappen, e di conseguenza la Red Bull è rimasta indietro rispetto a McLaren e Ferrari nella classifica costruttori.

Questo scarso rendimento ha segnato il futuro del pilota. Liam Lawson sembra aver deciso di sostituire Perez con Isack Hadjar, pilota in rampa di lancio per un posto in Racing Bulls. Quando gli è stato chiesto se si aspettasse un nuovo compagno di squadra per il prossimo anno, Verstappen ha risposto con parole al miele per il suo attuale compagno di scuderia.

Formula 1, Max Verstappen difende Sergio Peres

“Non lo so, dipende dalla squadra. Ma ho sempre lavorato molto bene con Checo, è un ragazzo fantastico. È raro avere un compagno di squadra come lui, sempre professionale e una brava persona“, ha infatti affermato il campione del mondo 2024.

L’olandese ha anche sottolineato come Pérez abbia sofferto con la vettura quest’anno. Secondo Verstappen entrambi i piloti hanno trovato difficoltà con la RB20, soprattutto dopo la pausa estiva. Il campione del mondo ha quindi espresso solidarietà nei confronti di Pérez, affermando: “Sono solidale con lui per la posizione in cui si è trovato. La gente è stata molto dura con lui”.

“Certo, alcuni weekend sono andati male”, ha concluso Verstappen, “ma a volte sono state critiche esagerate. Non è un idiota”. Max ha anche ricordato che Pérez è stato sempre considerato un pilota di grande talento e che, anche se la stagione del messicano è stata difficile, i membri della squadra hanno sofferto insieme a lui.

