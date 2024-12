Home | Kimi Antonelli, quanto dovrà pagare per correre in F1 nel 2025? Le cifre per l’erede di Hamilton in Mercedes

Kimi Antonelli, quanto dovrà pagare per correre in F1 nel 2025? Le cifre per l’erede di Hamilton in Mercedes. Grande fermento nel mondo della Formula 1 per l’atteso debutto di Kimi Antonelli, giovane talento italiano e classe 2006, che prenderà parte al mondiale 2025 come pilota della Mercedes. Antonelli è considerato l’erede di Lewis Hamilton, che ha scelto di unirsi alla Ferrari per una coppia da sogno con Charles Leclerc.

Quanto pagano i piloti per correre in F1

Per correre in Formula 1, ogni pilota è obbligato a ottenere la Super Licenza FIA, il cui costo varia in base a due componenti: una quota fissa e una variabile legata ai punti conquistati nel campionato precedente. I numeri della Super Licenza FIA dei grandi protagonisti sono impressionanti:

Max Verstappen , campione in carica, dovrà sborsare 1.079.448 dollari , grazie ai numerosi punti conquistati nel 2024 per il suo quarto titolo consecutivo.

, campione in carica, dovrà sborsare , grazie ai numerosi punti conquistati nel 2024 per il suo quarto titolo consecutivo. Charles Leclerc della Ferrari pagherà circa 900.000 dollari .

della Ferrari pagherà circa . Lando Norris , alla guida di una McLaren competitiva, si troverà a versare 925.779 dollari .

, alla guida di una McLaren competitiva, si troverà a versare . Lewis Hamilton, pronto a scrivere una nuova pagina di storia con la Ferrari, dovrà invece sostenere una spesa di 556.886 dollari. (segue dopo la foto)

Kimi Antonelli

Quanto dovrà sborsare Kimi Antonelli per correre sulla Mercedes nel 2025

La Mercedes, dopo un 2024 altalenante, punta su Antonelli per riportare la squadra al vertice. La fiducia nel giovane pilota italiano è massima, e la scuderia tedesca sta già preparando una monoposto competitiva per dargli la possibilità di brillare fin dal suo primo anno.

Con il suo ingresso in Formula 1, Antonelli rappresenterà una ventata di freschezza e sarà un simbolo di speranza per tutti i tifosi italiani, desiderosi di vedere finalmente un connazionale protagonista nel Circus dopo anni di assenza. Essendo un rookie, Antonelli dovrà pagare solamente la quota base di 12.097 dollari. Questa cifra, relativamente contenuta, è nulla se paragonata ai costi che i top driver dovranno sostenere per partecipare al prossimo mondiale.

