Formula 1, l’incredibile campagna social: un intero Paese si mobilita per trovare una macchina al suo pilota

Formula 1, è davvero straordinaria la mobilitazione social che un intero Paese (e non solo) ha messo in atto a favore del “suo pilota“, con l’obiettivo di trovare una squadra che gli affidi una macchina al prossimo Mondiale. L’hashtag #ColapintoToF1in2025 sta spopolando in Rete, dando vita a una massiccia campagna globale per sostenere il giovane argentino Franco Colapinto nella sua corsa verso un sedile in Formula 1 per il 2025.

⁉️Tendrá Franco Colapinto un puesto en F1 en 2025?

🇦🇷Se lo merece el Argentino? pic.twitter.com/oCSHK4wchq. — RMPole (@Nanoticias1) December 4, 2024

La campagna, partita appunto dall’Argentina, ha ottenuto un grande seguito internazionale, coinvolgendo fan, sponsor e addetti ai lavori, ed è diventata virale con video, foto e post che celebrano il talento del 21enne.

Colapinto, che ha preso il posto di Logan Sargeant nella Williams durante la stagione 2024, sembra destinato a lasciare la Formula 1 a fine anno, con i posti per il 2025 ormai quasi tutti occupati. Nonostante le trattative con Red Bull/Racing Bulls e Alpine, le sue speranze di un posto fisso per la prossima stagione sono ridotte al lumicino.

Questo ha spinto i suoi fan a intensificare il supporto sui social, facendo salire alle stelle l’hashtag #ColapintoToF1in2025, lanciato da un gruppo di sostenitori argentini. Questa campagna non è una novità per Colapinto, che ha già “sfruttato” il potere dei social nella sua carriera.

Lo scorso anno, l’hashtag #FrancoColapintoF2 fu decisivo per garantirgli gli sponsor necessari a fare il salto dalla Formula 3 alla Formula 2. Inoltre, un altro hashtag virale, #FrancoColapintoF1, contribuì alla sua sorprendente promozione in Williams nel 2024.

Ora, con il nuovo hashtag, i fan e gli sponsor di Colapinto, rafforzati dai suoi primi risultati in F1, sperano di ottenere la stessa visibilità per garantirgli un posto in griglia fra i grandi nel prossimo campionato del Mondo.

Leggi anche: