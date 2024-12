Home | GP Qatar, l’ennesimo trionfo di Verstappen: Leclerc e Piastri sul podio, Ferrari ancora in corsa per il titolo costruttori

Max Verstappen vince il GP del Qatar, sul podio con lui Charles Leclerc e Oscar Piastri, vincitore della sprint race. Il campione del mondo alla guida della Red Bull conferma il suo dominio anche nella penultima gara della stagione. Quarto posto per George Russell, seguito da Pierre Gasly e Carlos Sainz, che chiude in sesta posizione.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!



Lando Norris, inizialmente protagonista di una buona gara, scivola al decimo posto a causa di una penalità inflittagli per non aver rallentato sotto regime di bandiera gialla. La McLaren manca il primo match-point per assicurarsi il secondo posto nel Mondiale Costruttori, lasciando aperta la sfida con la Ferrari. Grazie al piazzamento di Leclerc e Sainz, la scuderia di Maranello riduce il distacco a soli 21 punti, rimandando il verdetto finale al GP di Abu Dhabi.

La gara ha visto diversi ritiri, tra cui quelli di Esteban Ocon, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Sergio Perez e Lance Stroll, complicando ulteriormente la giornata per alcune scuderie. Ad Abu Dhabi, l’ultima tappa della stagione promette scintille per il titolo Costruttori.

È lo scenario migliore che la Ferrari potesse immaginare in Qatar. Ha vinto Verstappen, Leclerc chiude secondo e la partita per il titolo Costruttori viene rimandata all’ultima gara di Abu Dhabi. Piastri chiude terzo, ma alla McLaren non basta per chiudere positivamente il suo match point. Complice la pesante (forse troppo) penalità data a Norris per mancato rispetto del regime di bandiere gialle. Lando ha chiuso al decimo posto con giro veloce. La Rossa, anche con il sesto posto di Sainz, accorcia le distanze e può continuare a sperare di portare a casa quel titolo che manca a Maranello dal 2008: anche allora la si giocò il titolo all’ultima gara e sempre contro la McLaren.

