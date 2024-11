GP Qatar, un insaziabile Verstappen conquista l’ennesima pole position: le Ferrari inseguono

Inaspettata ma impeccabile, la pole position di Max Verstappen per il Gran Premio del Qatar. Il neo campione del mondo ferma il cronometro a 1:20.520, conquistando la sua prima partenza al palo dal GP d’Austria. A fargli compagnia in prima fila ci sarà George Russell con la Mercedes, distante appena 55 millesimi.

The starting grid for the main event in Lusail 👇#F1 #QatarGP pic.twitter.com/aMgCYBf1UG — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

La seconda fila è tutta targata McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri che continuano a mostrare il buon momento del team “papaya”. Dietro di loro Charles Leclerc, al volante della migliore delle Ferrari, affiancato dal futuro compagno di squadra Lewis Hamilton, ora in Mercedes. La quarta fila sarà un affare tutto spagnolo con Carlos Sainz e Fernando Alonso.

La seconda metà della griglia

Pierre Gasly (Alpine) e Guanyu Zhou (Stake F1 Sauber) partiranno dalla sesta fila. Il cinese sorprende tutti portando la sua vettura nel Q2, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas, che partirà in settima fila al fianco di Yuki Tsunoda (VISA Cash App Racing Bulls).

L’ottava fila vedrà Lance Stroll con la seconda Aston Martin e Alexander Albon, che deve fare i conti con una Williams in condizioni difficili a causa dei numerosi incidenti stagionali e della conseguente scarsità di ricambi aggiornati.

Nona fila per Liam Lawson e Nico Hülkenberg, entrambi autori di buone prestazioni nella qualifica sprint di venerdì sera, ma incapaci di replicarsi oggi. Decima e ultima fila per il rookie argentino Franco Colapinto, alla guida di una Williams FW46 in versione “patchwork”, e per Esteban Ocon, sempre più ai margini in Alpine. Nel paddock si dice che il francese sia “lost”, forse anche più di Sergio Pérez in casa Red Bull, nonostante il recente rinnovo fino al 2025.

