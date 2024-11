Ferrari-McLaren, che sfida! Tutte le combinazioni per il Mondiale Costruttori

Con due gare rimanenti nel Mondiale di Formula 1 2024, la lotta per il titolo Costruttori si fa sempre più serrata tra McLaren, Ferrari e Red Bull. Con un vantaggio di 24 punti sulla Ferrari e 53 sulla Red Bull, la McLaren è la favorita per la vittoria, ma la Ferrari ha dimostrato la sua competitività recuperando terreno a Las Vegas, riducendo il distacco grazie a un’ottima prestazione.

Situazione attuale, possibilità e combinazioni

La situazione attuale del mondiale costruttori è la seguente:

McLaren: 608 punti

608 punti Ferrari: 584 punti (-24)

584 punti (-24) Red Bull: 555 punti (-53)

Queste invece le combinazioni possibili per l’assegnazione del titolo:

McLaren campione in Qatar : se guadagna almeno 20 punti sulla Ferrari e non perde 9 punti rispetto alla Red Bull.

: se guadagna almeno 20 punti sulla Ferrari e non perde 9 punti rispetto alla Red Bull. Ferrari fuori dai giochi in Qatar : se perde 20 punti da McLaren.

: se perde 20 punti da McLaren. Red Bull fuori dai giochi : se non recupera almeno 9 punti su McLaren e perde 15 punti dalla Ferrari.

: se non recupera almeno 9 punti su McLaren e perde 15 punti dalla Ferrari. Sprint Race: con un massimo di 15 punti in palio per una doppietta, il titolo non potrà essere matematicamente assegnato dopo questa sessione.

Il titolo Costruttori, introdotto nel 1958, non è solo prestigioso, ma rappresenta un’importante fonte di guadagno. Nel 2023, il montepremi complessivo ha superato il miliardo di dollari. La distribuzione avviene in base al “Patto della Concordia”, con il 14% al primo classificato, il 13% al secondo e così via. La Ferrari, ad esempio, ha ricevuto circa 122 milioni di dollari nel 2023, inclusi i bonus storici per la sua lunga permanenza in Formula 1.

L’ultima vittoria della Ferrari nel Costruttori risale al 2008, con Kimi Raikkonen e Felipe Massa al volante e Stefano Domenicali come team principal. Da allora, la scuderia italiana non è più riuscita a riportare a Maranello questo titolo, pur continuando a essere tra i protagonisti del campionato.

La gara del Qatar sarà decisiva per delineare meglio il destino di questo campionato, ma con la Ferrari ancora determinata e la McLaren pronta a chiudere la partita, la tensione è alle stelle. Abu Dhabi, in ogni caso, potrebbe essere lo scenario di un finale epico.

