GP Qatar, Lando Norris è un fulmine nelle qualifiche della Sprint Race: il risultato delle Ferrari

Lando Norris ha conquistato la pole position per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, confermando il grande stato di forma della McLaren. Il britannico ha impressionato in tutte le sessioni di qualifica, risultando il più veloce in ciascun segmento e siglando un giro impeccabile nella Q3. Al suo fianco partirà George Russell, che ha confermato l’ottima velocità della Mercedes. Terzo Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris, mentre le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto rispettivamente la quarta e quinta posizione, restando però dietro al ritmo delle McLaren e della Mercedes.

Le qualifiche

Q1: La prima sessione ha visto un abbassamento progressivo dei tempi, con Norris subito in evidenza. Russell ha mostrato un passo simile, ma Norris ha piazzato un giro decisivo. Tra gli eliminati ci sono stati Sergio Pérez, ancora una volta protagonista di una prestazione deludente, e Yuki Tsunoda. Bene Valtteri Bottas e Lance Stroll, che hanno sfruttato al massimo le loro vetture.

Q2: In questa fase Norris ha continuato a dominare, mentre Russell e Piastri lo hanno seguito da vicino. Le Ferrari hanno scelto di risparmiare gomme, avendo già assicurato l’accesso alla Q3. Le Aston Martin, con Alonso e Stroll, non sono riuscite a proseguire oltre questa sessione, così come Bottas e Kevin Magnussen.

Q3: Norris ha chiuso il discorso con un giro iniziale perfetto, che gli ha garantito la pole. Russell si è inserito tra le due McLaren, mostrando la competitività della Mercedes in condizioni di qualifica. Sainz e Leclerc hanno occupato la seconda fila virtuale, ma dovranno migliorare il passo in gara per mantenere il confronto diretto con la McLaren nella lotta al titolo Costruttori.

La Sprint Race

La Sprint Race, prevista per sabato 30 novembre alle 15:00, sarà un momento cruciale sia per il campionato Costruttori che per i piloti. La Ferrari dovrà puntare su una strategia aggressiva per recuperare punti sulle McLaren, mentre Norris cercherà di convertire questa pole in un risultato importante. Sarà interessante vedere come Max Verstappen, partito solo sesto, e Lewis Hamilton, settimo, tenteranno di rimontare nel corso della gara.

Griglia di Partenza della Sprint Race

1ª fila: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls)

6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

7ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Sergio Perez (Red Bull)

9ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Estaban Ocon (Alpine)

10ª fila: Zhou Guanyou (Sauber), Franco Colapinto (Williams)

Leggi anche: