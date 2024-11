Home | Ferrari, Charles Leclerc: “Ecco come va con Sainz”, e svela i suoi obiettivi per il fine stagione

Charles Leclerc e la Ferrari sono pronti. La Formula 1 continua il suo tour mondiale e arriva in Qatar, dove il circuito di Losail sarà il palcoscenico di una sfida cruciale. Dopo la vittoria Mercedes a Las Vegas, l’attenzione si sposta sulla battaglia per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, con Ferrari e McLaren pronte a darsi battaglia. Leclerc, portacolori della Rossa, non nasconde le sue ambizioni, puntando non solo al successo per la Scuderia ma anche al secondo posto nella classifica piloti.

“Realisticamente, non sarà un weekend facile per noi qui in Qatar”, ammette il monegasco. “Ma la Sprint e i primi giri delle prove libere saranno fondamentali. Il circuito non si adatta perfettamente alla nostra monoposto, ma siamo motivati a dimostrare che possiamo fare bene”. Una sfida complicata, ma affrontata con determinazione, nonostante i soli 21 punti che lo separano dal secondo posto di Lando Norris sembrino recuperabili.

Leclerc non si sottrae alle domande sul suo rapporto con Carlos Sainz, con cui a Las Vegas si sono verificati attriti. “Abbiamo chiarito”, taglia corto. “Con Carlos ho un ottimo rapporto. È normale che in gara ogni tanto le cose non vadano come vorremmo, ma l’importante è discuterne e andare avanti. Capita anche a me di esagerare, come succede a lui, ma ormai ci basta guardarci negli occhi per capire gli errori”.

Il monegasco sottolinea l’importanza del gioco di squadra per il successo del team: “Per vincere il mondiale costruttori, dobbiamo lavorare insieme. Non avremo problemi su questo, abbiamo bisogno l’uno dell’altro”. Il secondo posto nella classifica piloti, pur non essendo il traguardo più ambito, rappresenterebbe per Leclerc un risultato significativo in una stagione tutt’altro che semplice.

“Un secondo posto in un’annata come questa avrebbe un significato speciale”, spiega il ferrarista. “Siamo migliorati molto quest’anno, imparando a massimizzare le prestazioni e a gestire meglio i momenti difficili. In passato eravamo più vulnerabili emotivamente, ma oggi siamo più solidi”.

Nonostante il titolo piloti sia sfumato, Leclerc si mostra ottimista per il futuro della Ferrari. “Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta”. La tappa in Qatar potrebbe non essere ideale per la Rossa, ma il team è determinato a chiudere la stagione con risultati che consolidino i progressi raggiunti.

Leggi anche: