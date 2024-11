GP Las Vegas, Verstappen non brilla ma è di nuovo campione del mondo

Max Verstappen ha chiuso al quinto posto nel Gran Premio di Las Vegas, ma il risultato gli è bastato per conquistare il quarto titolo mondiale della sua carriera. Un’ulteriore dimostrazione del suo incredibile talento e della sua capacità di gestire la pressione, anche in una stagione non perfetta per la Red Bull, che ha dovuto fare i conti con una RB20 non priva di difetti. Nonostante le difficoltà tecniche, Max ha portato a casa ben 8 vittorie in questo campionato e ha dominato anche nelle Sprint, confermando la sua forza.

La gara di Las Vegas è stata avvincente, con George Russell che ha ottenuto la vittoria partendo dalla pole, regalando alla Mercedes una notte stellare, visto anche il secondo posto di Lewis Hamilton. La Ferrari ha avuto un buon rendimento, con Carlos Sainz salito sul podio, mentre Charles Leclerc ha chiuso quarto, mostrando ancora una volta il suo spirito combattivo. Il monegasco ha spinto troppo all’inizio per provare a sorpassare Russell, ma non è riuscito a contenere l’usura delle gomme, pagando alla fine in termini di prestazioni.

La McLaren, ancora una volta, si è dimostrata competitiva, ma la lotta per il titolo Costruttori è tutt’altro che conclusa. Nonostante Verstappen abbia già messo al sicuro il suo quarto campionato piloti, la stagione è ancora ricca di spunti interessanti e colpi di scena.