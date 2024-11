Formula 1, GP Las Vegas: sorpresa nelle prove ufficiali, la pole è del “gregario” di lusso

Formula 1, c’è un pilota che si è distinto al termine delle prove di stanotte. George Russell si è preso la scena nella scintillante notte di Las Vegas, conquistando una pole position spettacolare nel terzultimo atto del Mondiale. Il pilota della Mercedes è stato impeccabile, firmando due giri veloci consecutivi che hanno lasciato indietro la concorrenza, nonostante un lieve contatto con il muretto durante il primo tentativo.

Russell ha fermato il cronometro su 1:32.312, precedendo di soli 98 millesimi la Ferrari di Carlos Sainz, che partirà al suo fianco in prima fila. La seconda fila sarà occupata da due piloti francesi: uno straordinario Pierre Gasly, terzo con la sua Alpine a 0.352 dalla pole, e Charles Leclerc, quarto con l’altra Ferrari, che non è riuscito a replicare il risultato della pole ottenuta lo scorso anno.

Nonostante ciò, le prospettive per le Rosse rimangono promettenti in chiave Mondiale Costruttori. Nella terza fila troviamo Max Verstappen, solo quinto con la Red Bull, seguito dalla McLaren di Lando Norris. Verstappen, dominatore della stagione, non ha brillato come di consueto, ma rimane uno dei favoriti per la gara.

Le qualifiche hanno visto episodi movimentati, tra cui il brutto incidente del giovane Franco Colapinto. Il pilota della Williams ha perso il controllo durante il Q2, colpendo il muro a sinistra e poi impattando pesantemente a destra. La sessione è stata sospesa per permettere la rimozione dei detriti e la riparazione delle barriere.

Colapinto, visibilmente frustrato, dovrà sottoporsi a un check medico prima di ottenere il via libera per il Gran Premio. Sergio Perez, invece, ha vissuto un’altra giornata da dimenticare. Il messicano della Red Bull è stato eliminato al Q1, chiudendo nelle retrovie in ottava fila accanto a Liam Lawson della VISA Cash App Racing Bulls.

Un weekend da incubo anche per Fernando Alonso, che partirà penultimo con l’Aston Martin dopo un giro deludente. Le qualifiche si concludono con una griglia di partenza ricca di spunti:

Prima fila: George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

Seconda fila: Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari)

Terza fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

Quarta fila: Yuki Tsunoda (VISA Cash App Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren)

Quinta fila: Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes)



Russell ha dimostrato di essere in forma smagliante, ma con Sainz e Gasly alle spalle e Verstappen pronto a riscattarsi, il Gran Premio di Las Vegas promette scintille. La corsa sarà cruciale anche per il duello tra i team in lotta per il Mondiale Costruttori, con Ferrari, Mercedes e Red Bull pronte a darsi battaglia.

La gara scatterà alle 22:00 locali, con la pista illuminata dai riflettori della Strip di Las Vegas.

