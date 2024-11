Formula 1, Mondiale costruttori: la Ferrari ci crede, ecco perché

Formula 1, il Mondiale Costruttori resta un obiettivo concreto per la Ferrari, che si prepara a sfruttare il Gran Premio di Las Vegas per recuperare terreno sulla McLaren. Nonostante il difficile weekend in Brasile, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono determinati a rilanciare le ambizioni del Cavallino Rampante nella corsa finale della stagione.

Charles Leclerc si mostra fiducioso alla vigilia della gara americana, convinto che la Ferrari possa migliorare i risultati ottenuti nel 2023: “Dopo i risultati recenti c’è molta energia. Questa mentalità ci aiuta a concentrarci sul nostro obiettivo: ottenere i migliori risultati possibili gara dopo gara. Mancano tre gare alla fine della stagione, con una Sprint ancora da disputare in Qatar, quindi ci sono tanti punti in palio e non rinunceremo a lottare” ha dichiarato il monegasco.

Leclerc non sottovaluta le difficoltà del circuito cittadino di Las Vegas, soprattutto per le particolari condizioni ambientali: “La gara si svolge di notte in una località desertica, con ampie variazioni di temperatura. La gestione dei pneumatici sarà fondamentale. La nostra macchina è gentile con gli pneumatici, ma spesso fatichiamo a portarli in temperatura in qualifica. Abbiamo lavorato su questo aspetto e fatto dei progressi, quindi sono sicuro che potremo essere all’altezza”.

Anche Carlos Sainz guarda con ottimismo alla sfida americana, deciso a riscattarsi dopo una gara deludente in Brasile e a evitare i problemi tecnici che lo scorso anno lo hanno rallentato, come i famosi inconvenienti legati ai tombini.

“Essendo al secondo anno, certe situazioni non si verificheranno più, e saremo liberi di concentrarci sul lavoro che dobbiamo fare. Ho voltato pagina e siamo focalizzati sulla sfida che ci attende ora”, ha sottolineato lo spagnolo. Sainz ha poi espresso il suo desiderio di chiudere la stagione nel migliore dei modi.

“Sarò un pilota Ferrari fino all’ultima curva dell’ultima gara stagionale. Non posso immaginare un regalo migliore per il team che la vittoria del Mondiale Costruttori. Insieme a Charles faremo di tutto per portare a casa questo obiettivo. Non siamo i favoriti, ma stiamo attraversando un buon momento e abbiamo la serenità giusta per affrontare questa sfida”.

Con ancora molti punti in palio, la Ferrari non si arrende e punta a sfruttare ogni occasione per colmare il distacco dalla McLaren. La gara notturna di Las Vegas rappresenta una tappa fondamentale per il Cavallino Rampante, che vuole chiudere la stagione con un risultato all’altezza della sua storia e delle aspettative dei tifosi.

