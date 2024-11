Ferrari a caccia del mondiale costruttori, Vasseur ha le idee molto chiare su cosa fare a Las Vegas

La sfida tra Ferrari e McLaren nel mondiale Costruttori arriva al punto di svolta con il GP di Las Vegas. 36, 10, 16 e 55 sono i numeri che la definiscono la sfida tra Ferrari e McLaren per il titolo del mondiale Costruttori. 36, infatti, rappresentano i punti che la Ferrari deve recuperare a Norris e Piastri. Un obiettivo ambizioso in un finale di campionato che potrebbe favorire la SF-24, ma con un’incognita che potrebbe manifestarsi già in Qatar. 10 sono i gradi previsti come temperatura minima a Las Vegas, creando una sfida supplementare per il corretto funzionamento delle gomme.

#F1 Frédéric Vasseur quiere ganar en @CityOfLasVegas

🗣️ "Sabemos lo que tenemos que hacer para mantener abierto el Mundial" #LasVegasGP https://t.co/JqdOxYOsLF — Astoraka 🐦 (@Astoraka3) November 19, 2024

16 e 55, invece, sono i numeri dei piloti Leclerc e Sainz, che dovranno battere il duo McLaren (Norris e Piastri) per ridurre il divario. Il capitano della Scuderia, Frederic Vasseur, anticipa che questo finale di stagione avrà un’intensità senza pari, con tre gare notturne in ambienti desertici. A Las Vegas, il circuito cittadino, molto veloce ma con curve strette a novanta gradi, riserverà molte insidie. La temperatura, particolarmente bassa la notte, rappresenta una delle principali difficoltà per i piloti, che dovranno riuscire a far lavorare correttamente le gomme, sia in qualifica che durante la gara.

Il primo Gran Premio a Las Vegas, disputato lo scorso anno, non è stato favorevole alla Ferrari, con un incidente per Sainz durante le prove libere causato da un tombino. Tuttavia, Leclerc ha risposto con una staccata decisiva su Perez, conquistando un piazzamento di valore. Ora, la Scuderia punta al massimo risultato possibile, con le condizioni favorevoli per raggiungerlo, anche se resta l’incognita del comportamento delle gomme al freddo.

“Ci aspettiamo un grande spettacolo da questa seconda edizione del Gran Premio per bissare e migliorare quello dell’edizione inaugurale e portare ancora più attenzione sulla Formula 1”, ha detto Frederic Vasseur. “Dal canto nostro daremo il massimo per essere tra i protagonisti: l’anno scorso abbiamo lottato per la vittoria e quest’anno sappiamo di avere il potenziale per fare di nuovo bene, a patto di curare al massimo ogni dettaglio”, prosegue il team principal Ferrari. “Ci siamo preparati al meglio: Charles, Carlos e tutte le persone del team hanno potuto tirare il fiato e sono pronti a ripartire più determinati che mai. Siamo fiduciosi nelle nostre potenzialità e sappiamo cosa dobbiamo fare per tenere aperta la battaglia nella classifica Costruttori”.

