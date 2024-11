Home | Ferrari, rischio penalità a Las Vegas per cambio motore: la decisione della scuderia

Ferrari penalizzata al GP di Las Vegas, il rischio è concreto. Charles Leclerc potrebbe dover affrontare una penalità nella fase cruciale della battaglia tra Ferrari e McLaren per il titolo costruttori. La scuderia di Maranello starebbe infatti valutando la sostituzione della power-unit o di componenti chiave sulla monoposto del monegasco, una mossa che comporterebbe dunque una penalità sulla griglia di partenza.

Back under the lights 🔜 pic.twitter.com/eepOXXrNfy — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 12, 2024

Con la Ferrari a -36 punti dalla McLaren dopo il GP di Interlagos, ogni posizione in griglia e ogni punto al traguardo saranno fondamentali nelle ultime tre gare della stagione, tra cui le due teoricamente favorevoli di Las Vegas e Abu Dhabi. La situazione per Leclerc è complicata: diversi componenti della sua power-unit sono vicini al limite di usura, e già sono stati effettuati cinque cambi tra motore, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, batterie ed elettronica di controllo. L’unità attuale ha completato già sette GP, e una sostituzione sembra inevitabile, malgrado Leclerc stesso speri di evitarla. “Spero di essere competitivo a Las Vegas, ma sarà difficile per noi portare le gomme nella giusta finestra termica, visto il clima freddo”, ha dichiarato Leclerc a DAZN. “E spero di evitare una penalità”.

Se la sostituzione di alcuni componenti sarà confermata, la penalità potrebbe comportare una retrocessione tra 5 e 10 posizioni in griglia, o, nella peggiore ipotesi, far partire Leclerc dal fondo. Una prospettiva che renderebbe la gara particolarmente ardua, rischiando di compromettere la rincorsa ai punti decisivi per il Mondiale Costruttori. Tuttavia, il circuito di Las Vegas, dove Leclerc lo scorso anno ha ottenuto la pole position e un secondo posto, offre varie opportunità di sorpasso, con 82 sorpassi registrati nell’edizione 2023, fattore che potrebbe giocare a favore di una sua possibile rimonta.

