F1, senti Ecclestone su Hamilton: “Ferrari? Dovrebbe pensare al ritiro”

Che stoccata di Bernie Ecclestone su Lewis Hamilton! Conversando con il Daily Mail l’ex numero uno della F1 ha commentato il trasferimento in Ferrari del pluricampione del mondo con un lapidario “dovrebbe pensare al ritiro”.

Ecclestone scettico su Hamilton in Ferrari: Dovrebbe ritirarsi https://t.co/Mre0OPRxnm pic.twitter.com/OwlCwcAeVU — Voto Dieci (@Voto10) November 9, 2024

Chris Horner, team manager della Red Bull, e Bernie Ecclestone, 94enne ex patron del circus, hanno opinioni opposte sul possibile arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, notizia che ha generato grande entusiasmo tra i fan della Formula 1. Mentre Horner vede con preoccupazione questa possibilità, temendo che Hamilton diventi un nuovo forte avversario per Max Verstappen, Ecclestone la pensa diversamente, dubitando che il britannico possa portare un valore aggiunto alla Ferrari.

Secondo Ecclestone, Hamilton sarebbe ormai in calo fisico e mentale, quindi difficilmente potrebbe vivere una “seconda giovinezza” in Ferrari, dove la squadra si è ormai consolidata intorno a Charles Leclerc. Nel recente commento al Daily Mail, Ecclestone ha affermato che Ferrari, più che dare priorità a Hamilton, continuerà a sostenere Leclerc, considerato uno dei piloti più veloci del team e cresciuto all’interno dell’ambiente Ferrari. L’ex patron della F1 ha inoltre suggerito che, se Hamilton fosse realmente in fase calante, potrebbe considerare il ritiro e dedicarsi ad altro, trasformando una nuova attività nella sua “seconda carriera”.

