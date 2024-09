Sainz addio alla Ferrari, parla il pilota spagnolo della rossa. Lewis Hamilton ha un tale peso nella storia della Formula 1 che nessuna scuderia rifiuterebbe mai una sua proposta di ingaggio. Lo stesso è accaduto con la Ferrari che, quando si è presentata l’opportunità di portarlo a Maranello, non ha esitato e ha firmato il pilota inglese a partire dal 2025. Questa decisione ha costretto la “Rossa” a fare delle scelte, tra cui quella di non rinnovare il contratto di Carlos Sainz, ormai vicino alle sue ultime gare in Ferrari. Il pilota spagnolo, 30 anni, è convinto che il suo addio alla scuderia sia legato proprio all’arrivo del sette volte campione del mondo.

“Addio alla Ferrari? Nessuna parola negativa da parte mia, e credo neppure da parte loro verso di me. Non è stata una separazione dovuta a insoddisfazione reciproca, ma a una questione di circostanze”, ha spiegato Sainz in un’intervista ad As. “Resto convinto che se Hamilton non avesse deciso di concludere la sua carriera in Ferrari, avrei rinnovato. Ma non si può dire di no a un sette volte campione del mondo, lo capisco. Era una coppia destinata a formarsi, e io sono stato il sacrificato”.