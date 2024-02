Dopo il calciomercato, anche il mercato della Formula 1 entra nel vivo. La trattativa più calda al momento è quella che potrebbe portare Lewis Hamilton alla Ferrari. Fino a poco tempo fa poteva essere solo una suggestione, oggi è qualcosa più di un sogno. Il contratto che lega il pilota britannico alla Mercedes scade nel 2025 e la prossima scuderia del pluricampione potrebbe essere proprio la Rossa di Maranello. (Continua…)

Lewis Hamilton alla Ferrari?

Lewis Hamilton potrebbe approdare alla Ferrari nel 2025. Il contratto che lega il pilota britannico alla Mercedes, con la quale ha vinto tutto quello che c’era da vincere, scadrà proprio nel 2025. La stessa scadenza è scritta sul contratto di Carlos Sainz, “secondo” pilota della Ferrari. Lecler, invece, ha da poco rinnovato con la Rossa di Maranello. Dall’Inghilterra, “Autosport” parla di trattative molto avanzate e di chiusura dell’accordo entro la fine di questa settimana, se non prima. I tifosi della Ferrari sognano. (Continua…)

Il precedente

Non è la prima volta che il nome di Lewis Hamilton viene affiancato a quello della Ferrari. Già in passato, infatti, ci sono stati contatti tra il Re Nero e la Rossa di Maranello. Non se n’è mai fatto nulla, Hamilton è rimasto alla Mercedes, ma stavolta la storia potrebbe avere un finale diverso. Hamilton e la Ferrari sono sempre più vicini: il pilota inglese potrebbe prendere il posto di Carlos Sainz, che non ha mai brillato con la Rossa di Maranello. Il suo contratto scadrà nel 2025 ed è poco probabile che la Ferrari decida di rinnovarglielo. (Continua…)

La carriera di Lewis Hamilton

Hamilton è considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi nella storia della Formula 1. Insieme a Michael Schumacher è il più vincente campione nella storia della Formula 1, con 7 titoli mondiali conquistati. È inoltre il pilota che ha ottenuto più vittorie, podi, pole position e punti nella storia della competizione. Il suo stile di guida è molto aggressivo, in pista è molto veloce nelle qualifiche e solido durante la gara. È bravissimo sia sull’asciutto che soprattutto sul bagnato. Proprio per questo motivo è uno dei piloti più completi della Formula 1. Dal suo esordio in massima categoria si è aggiudicato almeno una gara e una pole position durante il campionato mondiale fino alla stagione 2022, il che lo rende l’unico pilota nella storia della massima formula a esserci riuscito dalla prima stagione per quindici annate consecutive.