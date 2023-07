Grande soddisfazione per Lewis Hamilton che torna competitiva e mette a segno una grande pole position nelle qualifiche del GP d’Ungheria. Secondo Max Verstappen, leader della classifica mondiale di Formula 1.

Hamilton in pole position in Ungheria

“È una grande emozione: il team ha lavorato tantissimo per raggiungere questo risultato, ma non mi aspettavo che oggi avremmo potuto lottare per la prima posizione. Ho perso la voce per quanto ho gridato alla fine dell’ultimo giro” sono state le dichiarazioni a caldo del pilota inglese a bordo pista. La Mercedes sta cercando di risolvere alcuni problemi per concludere al meglio la stagione dopo un avvio disastroso. Per il pilota pluricampione del mondo invece si tratta della settima pole position sul circuito dell’Hungaroring, record per il mondo della F1.

La RedBull dell’olandese affronta i giri finali in testa al GP d’Austria, alle spalle la Ferrari di Leclerc (Photo by Peter Fox/Getty Images)

Verstappen tranquillo dopo le qualifiche

Max Verstappen ha centrato la seconda posizione a distanza di soli tre millesimi. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Zhou rispettivamente terzo e quarto, solo sesto Leclerc e undicesimo Sainz: Ferrari ancora in difficoltà in un tracciato notoriamente amico alle Rosse. Verstappen ha invece dichiarato di essere tranquillo per la gara di domani avendo ricevuto buone risposte dalla sua RedBull. L’olandese tra l’altro può amministrare un vantaggio di un centinaio di punti sugli avversari che gli garantiscono un grande margine di sicurezza.

