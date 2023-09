Lewis Hamilton non le manda a dire e si esprime su Max Verstappen. Il pilota inglese lancia una bordata al campione del mondo in carica della Red Bull.

Leggi anche: Bonucci fa causa alla Juventus: i motivi

Leggi anche: Pogba positivo al doping: la Juventus lo sospende

Hamilton critica Verstappen

Lewis Hamilton non sta attraverso un periodo positivo, complici anche i problemi di tenuta della sua monoposto. La Mercedes sta faticando a tenere il passo anche dell’Aston Martin e della McLaren, dopo anni in cui ha invece dominato la categoria. Lo stesso pilota inglese ha dichiarato di non vedere l’ora di provare la W15, la vettura con cui correrà nella prossima stagione. Intanto però ha lanciato una stoccata a Max Verstappen nel corso di un’intervista. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La RedBull dell’olandese affronta i giri finali in testa al GP d’Austria, alle spalle la Ferrari di Leclerc (Photo by Peter Fox/Getty Images)

Rapporto mai decollato

Verstappen non è molto simpatico, come tutti i piloti che vincono troppo. Hamilton non le ha mandate a dire all’olandese, come testimoniano queste parole: “Credo che i miei compagni siano stati più forti di quelli avuti da Max in carriera: da Bottas e Jenson Button, a Fernando Alonso e George Russell. Sono stati tutti ragazzi molto forti e costanti. E Verstappen non corre contro nessuno così forte”. Frasi dure che non celano un po’ di astio tra i due rivali, soprattutto dopo i recenti record dell’uomo Red Bull in questa stagione. E questo potrebbe giovare sicuramente alla Formula 1, effettivamente ingabbiata in un dominio di Verstappen che sembra togliere competitività a tutto il giro d’affari.

Leggi anche: