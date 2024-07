GP Inghilterra Hamilton torna Re di Silverstone. Due anni e sette mesi dopo la sua ultima vittoria, Lewis Hamilton torna sul gradino più alto del podio vincendo un Gran Premio d’Inghilterra pieno di colpi di scena e influenzato dalle mutevoli condizioni meteorologiche. Nel finale, Sir Lewis resiste all’attacco di Max Verstappen che, a quattro giri dalla fine, conquista la seconda posizione superando Lando Norris.

Norris chiude davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, che a sua volta ha la meglio su Carlos Sainz con la Ferrari. Gara sfortunata per l’altro ferrarista, Charles Leclerc, che termina nelle retrovie, e per George Russell, costretto al ritiro per un problema meccanico dopo essere partito dal fondo della griglia. Per Hamilton, questa è la nona vittoria nel GP d’Inghilterra e la prima dal GP dell’Arabia Saudita del 2021.