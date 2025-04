MotoGP, Bagnaia e Marquez, le schermaglie prima di Jerez: “Lui favorito”, “Serve di più”

La MotoGP torna in Europa a Jerez de la Frontera, una delle piste più interessanti del calendario. A presentarsi in conferenza stampa sono Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez e Franco Morbidelli, tutti pronti a vivere un weekend che promette scintille. La gara andalusa è da sempre una delle più attese, soprattutto per i piloti spagnoli, che possono contare su un pubblico caldo e appassionato.

Bagnaia a Jerez ha al suo attivo tre vittorie consecutive, e come ha sottolineato Marquez non si può mai dare nulla per scontato. Lo spagnolo, dominante nella prima parte di stagione, si presenta con prudenza alla vigilia. Nonostante il calore del pubblico e l’entusiasmo di correre a Jerez, il pilota Honda si mostra… scaramantico.

“Questo circuito è diversissimo da quelli che abbiamo affrontato finora, non sono io il favorito”, ha detto Marquez, “l’uomo da battere sarà Bagnaia, che ha vinto gli ultimi tre Gp su questa pista. Lui è il principe della MotoGP e io sono il Re, secondo Tardozzi? Ci sta, sono vecchio” scherza, ma poi aggiunge serio: “Mi aspetto Pecco come rivale per il Mondiale, anche se ciò che sta facendo mio fratello è fantastico”.

Pecco Bagnaia, attualmente terzo in classifica mondiale, non si sente favorito. “L’anno scorso la battaglia con Marquez è stata grandiosa, ma quest’anno sarà tutto diverso“, ha dichiarato, consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare. Pecco è determinato a dare il massimo: “Penso di poter lottare con Marc, ma sto faticando a trovare buone sensazioni. Per batterlo devi essere un passo avanti, serve di più“.

Bagnaia ha anche discusso dei progressi di Ducati: “Le difficoltà a Jerez sono scomparse nel 2020. Da quel momento, la moto è diventata più competitiva su questo tipo di circuiti grazie a modifiche su alcuni dettagli, come il freno-motore. Nel mio secondo anno qui, ero secondo fino alla rottura del motore. È stato un cambiamento importante, ma sono stati i piloti a cambiare tutto”.

Alex Marquez, attualmente secondo in classifica, ha parlato delle sue possibilità di lottare per il titolo: “Sarebbe bello giocarci il titolo tra fratelli, ma c’è tutto un campionato da fare. Non voglio fare previsioni, ma ci sono piste in cui possiamo sfruttare la nostra velocità per restare in gioco”.

Infine, Franco Morbidelli, che ha mostrato segnali di crescita con la sua Ducati VR46, ha commentato con realismo: “Battere Marquez non sarà semplice, è perfetto ovunque. Personalmente dovrò restare concentrato, anche se chi mi conosce sa che mi innervosisco facilmente, ma finora ho gestito tutto bene”.

