MotoGP, Jorge Martin lascia l'ospedale: ma non è ancora ora di tornare a casa, quando potrà farlo

MotoGP, le cronache riportano di un piccolo passo avanti nel percorso di guarigione del campione del mondo in carica Jorge Martin. Dopo la caduta rovinosa nel GP del Qatar, il pilota dell’Aprilia è stato dimesso dall’ospedale Hamad General di Doha. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma la strada da percorrere è ancora lunga.

MotoGP, Jorge Martin dimesso dall’ospedale a Doha. Tra pochi giorni il rientro in Europa – https://t.co/fuWUZi4sXR — OA SPORT (@OA_Sport) April 21, 2025

Jorge si sente meglio, ma non è ancora tempo di tornare a casa: il rientro in Europa dovrà attendere, almeno sino a che le sue condizioni si siano stabilizzate del tutto. Fino ad allora resterà nel Golfo, seguito da un team medico e assistito dal personale della scuderia di Noale.

Il percorso verso il rientro in pista non sarà breve. Il team fa sapere che Martin avrà bisogno di una riabilitazione impegnativa, e che solo nella migliore delle ipotesi potrà tornare a gareggiare per il Gran Premio del Mugello, previsto a fine giugno. Serve pazienza.

Ma chi conosce Jorge sa quanto sia capace di trasformare ogni sofferenza in carburante per tornare ancora più forte. Con la voce ancora scossa ma lo spirito saldo, il campione del mondo ha voluto mandare un messaggio di gratitudine e speranza ai suoi tifosi e alla squadra.

“Grazie di cuore a tutte le persone che mi stanno supportando. Sono stati giorni difficili, ma ora inizio a muovermi un po’ di più e a sentirmi meglio, anche se il dolore è ancora tanto. Voglio ringraziare Aprilia, i miei tifosi e tutti quelli che mi stanno aiutando. Continuo a lottare per essere uno dei più forti di sempre”.

