Incredibile Valentino Rossi: è in pole position a 46 anni!

Valentino Rossi torna davanti a tutti, e lo fa nel modo che più ama: con il piede giù e lo sguardo dritto verso la gloria. A distanza di anni dall’ultima volta in pole position, il Dottore ritrova la prima casella della griglia, ma stavolta non su due ruote, bensì al volante della sua BMW numero 46, come i suoi anni, nel Mondiale Endurance FIA.

Nel tempio di Imola, tra cordoli storici e adrenalina pura, Valentino è stato perfetto nella Hyperpole, l’ultima e decisiva fase delle qualifiche. Il nove volte campione del mondo di MotoGP ha messo tutti dietro nel secondo stint, fermando il cronometro a 1’42″355 e staccando di tre decimi le più vicine inseguitrici: la Lexus e l’Aston Martin.

Un tempo che non lascia spazio a discussioni: la pole è tutta merito suo. E anche se il rombo non è più quello della Yamaha, l’istinto da fuoriclasse è lo stesso. A dimostrazione che con la volontà e l’immenso talento regalato da madre natura, si può sconfiggere anche il tempo.

Con il Team WRT, Valentino Rossi dimostra di avere ancora molte storie da raccontare. L’endurance è un mondo duro, fatto di resistenza, strategia, coesione. Ma il talento, quello vero, brilla anche al volante di un bolide a quattro ruote. E oggi, a Imola, ha brillato più che mai.

