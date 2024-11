GP Las Vegas prove libere, grande inizio del pluri-campione del mondo Lewis Hamilton alla guida della Mercedes F1 nella notte americana. Hamilton domina la prima giornata di prove del GP di Las Vegas, chiudendo entrambe le sessioni al comando. Nel secondo turno, con temperature più basse, ha registrato un tempo di 1’33″825, seguito a soli 11 millesimi da Lando Norris su McLaren, veloce anche in ritmo-gara con Piastri. George Russell ha segnato il terzo miglior tempo, precedendo le Ferrari di Sainz (+0.280) e Leclerc, quest’ultimo a quasi mezzo secondo da Hamilton.

Hamilton takes top spot in second practice as Verstappen ends session in P17 #F1 #LasVegasGP | Full FP2 Report 👇https://t.co/dEgAaB36SZ — Formula 1 (@F1) November 22, 2024

Serata complessa per la Red Bull, posizionatasi sorprendentemente in fondo alla classifica. Max Verstappen ha chiuso diciassettesimo, lontano oltre due secondi da Hamilton, mentre Sergio Perez si è piazzato penultimo. È chiaro che i due piloti Red Bull non hanno spinto al massimo, probabilmente risparmiando assetti da qualifica in vista del weekend decisivo per il quarto titolo iridato di Verstappen.

Al di fuori della top cinque, l’Alpine ha proseguito l’onda positiva dal GP di San Paolo, con Gasly sesto e la vettura in una livrea “pink panther”. Haas sorprende con Kevin Magnussen in settima posizione e Nico Hulkenberg decimo, entrambi a ridosso di Oscar Piastri, ottavo, che ha impressionato in assetto da gara. Yuki Tsunoda ha chiuso nono con la VISA Cash App Racing Bulls.

Altri protagonisti del weekend sono rimasti in ombra: Esteban Ocon (dodicesimo), le Aston Martin di Stroll e Alonso, e le Williams di Colapinto e Albon, quest’ultimo ventesimo. Buon risultato invece per la Stake F1 Sauber, con Valtteri Bottas vicino alla top ten e Guanyu Zhou in sedicesima posizione, lasciando dietro le Red Bull e Williams in una griglia insolita.

