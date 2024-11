GP Qatar, Oscar Piastri vince la sprint race: ora la McLaren è a un passo dal titolo costruttori

Oscar Piastri si aggiudica l’ultima Sprint Race della stagione di Formula 1, regalando alla McLaren un risultato cruciale nella lotta per il titolo Costruttori. L’australiano è stato aiutato dalla strategia del team e dal compagno di squadra Lando Norris, che nel finale gli ha ceduto la posizione, consolidando una doppietta fondamentale per il team di Woking. Questo risultato porta alla McLaren 15 punti preziosi, aumentando il margine sulla Ferrari in classifica.

Oscar Piastri takes the Sprint win on the line!



Lando Norris controls the race from the front, but relinquishes the win to his team mate at the flag! 🏁#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/rgdOnAyHkj — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

Risultati Sprint:

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari)

La McLaren si trova ora in una posizione ideale: una doppietta nella gara di domenica le consentirebbe di conquistare il titolo Costruttori, che manca dal 1998. La Ferrari, invece, dovrà tentare il tutto per tutto per rimandare la decisione finale all’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi.

Questa Sprint, svolta in condizioni di pista insidiose, ha dimostrato ancora una volta la forza della McLaren nelle gare brevi, mentre la Ferrari è sembrata più conservativa, pur mantenendo una buona competitività con entrambi i piloti in top-5.

