Formula 1, ad Abu Dhabi ultima fermata per Sergio Perez. I candidati a prendere il suo posto

La carriera di Sergio Perez in Formula 1 sembra essere arrivata a un capolinea. Il pilota messicano, una superstar nel suo Paese, è ormai diventato una sorta di comparsa sul palcoscenico iridato. Con l’ultimo appuntamento del Mondiale alle porte, il Gran Premio di Abu Dhabi potrebbe segnare la fine della sua esperienza con la Red Bull, la scuderia con cui è riuscito a conquistare il podio in diverse occasioni, ma che ora sembra pronta a prendere una decisione drastica sul suo futuro.

Dopo una stagione che ha visto Perez partire con il piede giusto – con ben quattro podi nei primi cinque Gran Premi – il suo rendimento è crollato improvvisamente. La sua ultima performance in questo Mondiale ha destato preoccupazione, tanto che le voci di una separazione più o meno consensuale tra lui e la Red Bull si sono intensificate.

Abu Dhabi potrebbe dunque diventare il teatro di un vero e proprio spareggio tra i piloti in lizza per prendere il suo posto al fianco di Max Verstappen: Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Franco Colapinto. Liam Lawson, attualmente in vantaggio rispetto al suo compagno di squadra Tsunoda nella scuderia AlphaTauri, sembra essere la scelta più probabile per la Red Bull.

Il neozelandese ha dimostrato di avere un buon passo nelle ultime gare, sostituendo Daniel Ricciardo in modo convincente nel finale di stagione 2023 e continuando su quella strada anche nel 2024. A complicare ulteriormente le cose per Perez c’è Franco Colapinto, un giovane talento che sta cercando di farsi strada nel mondo della Formula 1, anche se la sua posizione resta più una “suggestione” per il momento, indebolita dalle difficoltà incontrate dalla Williams.

Un momento particolarmente critico per Perez è stato l’incidente nella Sprint di Losail, dove il pilota messicano ha mostrato una clamorosa disattenzione al via, perdendo posizioni cruciali e rischiando di incrociare la traiettoria con la Medical Car. Questo errore, che ha evidenziato una preoccupante “mancanza di concentrazione” da parte del pilota, potrebbe essere stato il colpo di grazia alla sua avventura con la Red Bull.

Christian Horner, team principal della scuderia, ha dato il segnale di cambiamento, sottolineando la totale supremazia di Verstappen e l’incapacità di Perez di competere ad alti livelli in questa stagione. In effetti, non è tanto la differenza di prestazioni tra Perez e Verstappen a preoccupare, quanto piuttosto la palese crisi mentale del messicano.

Formula 1, Sergio Peres a un passo dall’addio a Red Bull

Dopo un 2023 che lo aveva visto arrivare secondo nel Mondiale, alle spalle del compagno di squadra, Perez sta ora faticando a tenere il passo. Concluderà il campionato in ottava posizione, ben lontano dai top driver delle Big Four. Un altro fattore che pesa sul suo futuro è la sua scarsissima incidenza nella lotta per il titolo Costruttori, con Red Bull che ha dovuto sacrificare Perez durante la Sprint di Losail per testare nuovi assetti per Verstappen.

L’anno scorso Perez era stato protagonista di una stagione solida, ma nel 2024 è evidente la sua difficoltà nel mantenere un livello di performance competitivo. Il messicano ha mostrato anche una certa mancanza di mentalità da campione, che potrebbe costargli caro nella decisione della Red Bull di puntare su nuovi volti per il futuro.

La presenza di Perez sulla griglia di partenza della Formula 1 nel 2025 appare sempre più incerta, e Abu Dhabi potrebbe essere l’ultima gara per il pilota messicano con la Red Bull. In attesa delle ultime decisioni, resta da capire se Perez riuscirà a risollevarsi, o se il team di Milton Keynes deciderà di dare una nuova direzione alla propria line-up, puntando su piloti più giovani e promettenti. La stagione 2024 si sta rivelando fondamentale non solo per la lotta al titolo mondiale, ma anche per il futuro di uno dei piloti più popolari in Formula 1.

