GP Abu Dhabi, Lando Norris vince davanti alle Ferrari e regala alla McLaren il titolo costruttori

GP Abu Dhabi 2024: Norris trionfa e regala alla McLaren il Mondiale Costruttori, Verstappen infuriato per la penalità. Lando Norris si prende la scena nell’ultima gara del Mondiale 2024 di Formula 1, trionfando nel GP di Abu Dhabi e portando la McLaren al titolo costruttori. Lo seguono sul podio Carlos Sainz (Ferrari) e Charles Leclerc, autore di una straordinaria rimonta. Giornata complicata invece per Max Verstappen, protagonista di un contatto controverso con Oscar Piastri e penalizzato di dieci secondi, una decisione che ha acceso le polemiche.

La cronaca della gara

Partenza incandescente

L’ultima gara dell’anno non poteva iniziare con più tensione. Le McLaren di Norris e Piastri, partite dalla prima fila, hanno subito cercato di mantenere il controllo della corsa, ma alla prima curva è arrivato il colpo di scena: Verstappen, nel tentativo di infilare Piastri all’interno, ha toccato l’australiano, causando il testacoda della McLaren.

Carlos Sainz ha approfittato del caos per guadagnare la seconda posizione, mentre Leclerc, scattato dall’ultima fila, ha sfruttato la bagarre per risalire fino all’ottavo posto prima dell’entrata della Virtual Safety Car per rimuovere i detriti.

Le penalità e la rabbia di Verstappen

I commissari hanno giudicato Verstappen responsabile del contatto con Piastri, infliggendogli una penalità di dieci secondi. Un provvedimento che non è stato accolto bene dall’olandese, che al team radio ha ironizzato amaramente: “Potremmo chiedere 20 secondi? Stupidi idioti”.

Anche Piastri è finito sotto la lente dei commissari: l’australiano ha ricevuto una penalità analoga per un comportamento scorretto in un duello con Colapinto.

La gara si infiamma

Alla ripartenza, Norris ha mantenuto la leadership, difendendosi dagli attacchi di Sainz, mentre Pierre Gasly (Alpine) e George Russell (Mercedes) si contendevano il terzo posto. Leclerc, con una strategia aggressiva e una Ferrari in grande spolvero, ha continuato la sua rimonta, arrivando a insidiare le posizioni di vertice.

Norris inarrestabile, Leclerc sul podio

Norris ha gestito perfettamente il ritmo, costruendo un margine di sicurezza su Sainz e tagliando il traguardo in solitaria. Il monegasco Leclerc, con un ultimo stint da urlo, ha superato Gasly e Russell per conquistare un meritatissimo terzo posto.

Le dichiarazioni post-gara

Lando Norris : “È una giornata incredibile, vincere qui ad Abu Dhabi e regalare alla McLaren il titolo costruttori è un sogno che si avvera. Grazie a tutta la squadra per questa stagione straordinaria.”

: “È una giornata incredibile, vincere qui ad Abu Dhabi e regalare alla McLaren il titolo costruttori è un sogno che si avvera. Grazie a tutta la squadra per questa stagione straordinaria.” Max Verstappen: “Non sono d’accordo con la penalità. Sono episodi di gara, ma ormai sembra che si giudichi diversamente a seconda del pilota. La mia frustrazione è tanta.”

Classifiche e bilanci

Con questa vittoria, la McLaren torna al vertice del Mondiale Costruttori, un risultato che mancava da oltre due decenni. L’ultima gara segna anche una Ferrari in crescita, con Sainz e Leclerc protagonisti di una gara solida e combattiva.

Per Verstappen, già campione del mondo piloti, il finale di stagione lascia un po’ di amaro in bocca, ma l’olandese resta il pilota dominante di questa generazione. La Formula 1 si prepara ora al 2025 con nuovi regolamenti e sfide all’orizzonte.