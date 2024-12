GP Abu Dhabi, di nuovo pole per la McLaren con Norris: brutte notizie per le Ferrari

Le ultime qualifiche della stagione 2024 della F1 sorridono alla McLaren, che piazza i suoi due piloti in prima fila al Gran Premio di Abu Dhabi. Lando Norris conquista la pole position con un giro impeccabile, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri di due decimi. Una prestazione straordinaria che rafforza la posizione della McLaren, leader del Mondiale Costruttori, nella gara decisiva per il titolo.

