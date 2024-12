Ferrari, brutta tegola ad Abu Dhabi: cosa è successo a Charles Leclerc

Doccia gelata per la Ferrari nel weekend conclusivo del Mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi. Nonostante il miglior tempo conquistato da Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere, il pilota monegasco dovrà retrocedere di dieci posizioni sulla griglia di partenza domenica.

BREAKING: Charles Leclerc has been handed a 10-place grid penalty for the Abu Dhabi Grand Prix after exceeding the battery allocation#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/a4Yr2sMFmA — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

La penalità è dovuta alla sostituzione obbligata del pacco batterie (Energy Store) della sua SF-24, un componente fondamentale del sistema ibrido. L’anomalia al pacco batterie è stata rilevata questa mattina, poco prima dell’inizio delle PL1.

I tecnici Ferrari, durante l’accensione della monoposto, hanno notato un malfunzionamento del componente, già sostituito una volta nel corso della stagione. L’usura accumulata ha portato i responsabili a optare per una nuova unità, una scelta necessaria per evitare rischi, ma che comporta la penalità secondo il regolamento tecnico della Formula 1.

Con la penalità, Leclerc partirà al massimo dall’undicesima posizione, anche se riuscisse a ottenere la pole position durante le qualifiche. Questa battuta d’arresto arriva in un momento delicato per la Ferrari, impegnata nella lotta serrata con la McLaren per il Mondiale Costruttori.

La scuderia di Woking, in attesa di un titolo che manca da 26 anni, potrebbe trarre vantaggio da questa tegola per il Cavallino Rampante. La Ferrari dovrà ora puntare su una strategia impeccabile per recuperare terreno e salvare il fine settimana, ma la sfida si fa sempre più ardua.

