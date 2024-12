Ferrari, Carlos Sainz al passo di addio: “Per me riuscirci sarebbe tutto”

Carlos Sainz e la Ferrari sono destinati a salutarsi a fine stagione, ma l’ultima gara di Formula 1 ad Abu Dhabi si preannuncia carica di emozioni e di obiettivi anche per il pilota spagnolo. Sul circuito di Yas Marina, Sainz si prepara a dare il suo addio alla Rossa dopo quattro anni intensi, con un obiettivo ben chiaro: lasciare il team di Maranello conquistando il titolo costruttori.

“Lasciare la Ferrari con il Costruttori sarebbe tutto per me, sarebbe il congedo perfetto dopo aver dato tutto negli ultimi quattro anni” ha dichiarato Sainz in conferenza stampa. Il pilota spagnolo, consapevole delle difficoltà di questo obiettivo, ha aggiunto: “Non voglio dire che sarà impossibile, ma comunque difficile. Però ci proveremo fino in fondo“.

L’emozione per questo weekend non deriva solo dall’addio alla scuderia rossa, ma anche dall’intensa battaglia per il titolo. “Penso che questo weekend sarà emozionante e intenso, non solo perché sarà il mio ultimo con la Ferrari. La posta in palio è alta, con il titolo costruttori in ballo” ha sottolineato Sainz.

Carlos Sainz, un impegno importante

Il pilota ha evidenziato come il campionato 2024 sia stato caratterizzato da una competizione serrata tra i principali team. “È stato un periodo intenso anche per tante cose successe dietro le quinte, ma sono soddisfatto per lo stato di forma con il quale sono arrivato qui, pronto ancora a lottare. Sarà una battaglia serrata, non solo tra noi e McLaren. Penso anche a Red Bull e Mercedes, ma ci sono tanti fattori da considerare in una stagione così combattuta tra i top team”.

Con la Ferrari impegnata nell’ultima sfida della stagione, la gara di Yas Marina potrebbe rappresentare un finale perfetto per Sainz, che lascia un’eredità fatta di impegno, talento e dedizione al team di Maranello. L’esito della corsa non sarà solo una questione di punti, ma una chiusura significativa di un capitolo importante nella carriera del pilota spagnolo.

