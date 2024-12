Lewis Hamilton: “Alla Ferrari sarà avventura fantastica. E su Schumacher…”

Lewis Hamilton si prepara per l’ultimo Gran Premio della stagione, che segna anche la fine della sua lunga avventura con Mercedes. Con sette titoli mondiali conquistati e un legame profondo con il team, per Hamilton resterà un’avventura indimenticabile. Ma ora lo aspetta la Ferrari. Il pilota britannico ha condiviso emozioni, riflessioni e qualche anticipazione sul futuro durante la conferenza stampa pre-gara.

McLaren Wonderboy.

Mercedes Champion.

𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗶 𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱.



Lewis Hamilton's masterpiece isn't finished yet. pic.twitter.com/jSeUrYrLBP — ۟ (@notracingpoint) December 4, 2024

“Emozione” è stata la parola chiave del suo intervento. “C’è voluto tempo per tante persone per accettare la mia scelta“, ha confessato Hamilton, riferendosi al passaggio alla Ferrari previsto per la prossima stagione.

“È stato un anno emozionante e forse non sono stato sempre bravo a gestirlo. È stato però anche uno degli anni peggiori e io devo cercare di fare meglio. Però ricorderò solo i bei momenti, le persone con cui sono stato a contatto. I momenti belli e brutti con tutti loro sono stati un viaggio ricco di emozioni”.

Hamilton ha voluto rendere omaggio al team con cui ha condiviso successi e sfide: “I meccanici sono gli eroi non celebrati, i soldati che, weekend dopo weekend, sono lì a spingere la squadra a un certo livello. Non sempre si arriva alla perfezione, ma la sinergia che si crea è speciale. Mi sento fiero di quello che abbiamo ottenuto e sono orgoglioso di questo team“.

Il pilota ha descritto il Gran Premio di Abu Dhabi come un momento di chiusura: “Sono piuttosto calmo al momento, è l’ultimo GP con la Mercedes. Mi sento positivo ed entusiasta di poter dare tutto”.

Lewis Hamilton: Ferrari, il nuovo capitolo

Il passaggio alla Ferrari è un evento che ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi e degli appassionati. Hamilton ha sottolineato di essere concentrato sul presente: “Non voglio paragonarmi a Schumacher o pensare alla sfida di superare quello che ha fatto lui o ancora ai titoli, non è una cosa a cui sto pensando. Sono concentrato sul finale di stagione con Mercedes“.

Eppure, l’idea di entrare in un team leggendario come quello della Ferrari – un progetto in cui crede moltissimo e per cui è disposto a spendere tutto il suo impegno e il suo talento – è un’incognita che lo affascina: “Non so cosa mi attende, è una grossa incognita ma c’è anche grande entusiasmo. Non so che altro dire per ora…”.

Il weekend di Abu Dhabi rappresenta non solo la fine di un’era per Hamilton, ma anche l’inizio di una nuova sfida che promette di scrivere un altro capitolo memorabile nella storia della Formula 1. Da Mercedes a Ferrari, il pilota britannico si prepara a lasciare un segno indelebile in entrambe le scuderie, con la stessa determinazione che lo ha reso uno dei più grandi di sempre

