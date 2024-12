GP Abu Dhabi, libere 2: doppietta McLaren, le Ferrari costrette ad inseguire

GP Abu Dhabi libere 2, la McLaren domina la seconda sessione di prove libere del GP emiratino, ultima tappa del Mondiale 2024. Sul circuito di Yas Marina, Lando Norris firma il miglior tempo, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri, staccato di 234 millesimi. A sorpresa, Nico Hulkenberg, al volante della Haas, conquista il terzo tempo.

Norris leads team mate Piastri and Hulkenberg at second practice in Abu Dhabi#F1 #AbuDhabiGP | Full FP2 report 👇https://t.co/38BfA5MjEY — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Ferrari costretta a rincorrere per il Mondiale Costruttori

Le Ferrari inseguono: Carlos Sainz chiude quarto, a quasi mezzo secondo dal leader Norris, mentre Charles Leclerc è sesto. Il monegasco, però, dovrà retrocedere di dieci posizioni in griglia a causa dell’utilizzo di un terzo pacco batterie durante le prime libere. Tra le due Rosse si inserisce la Mercedes di Lewis Hamilton, quinto.

Verstappen in difficoltĂ

Delude invece la Red Bull di Max Verstappen, già campione del mondo, che termina la sessione in 17ª posizione, lontano dai tempi di vertice. Il weekend si preannuncia cruciale per la Ferrari, che spera ancora in un’impresa per il Mondiale Costruttori, mentre la McLaren conferma la crescita esponenziale delle ultime gare.

Leggi anche: