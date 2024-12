Formula 1, Red Bull sceglie Liam Lawson per il 2025: chi è il nuovo partner di Verstappen

Liam Lawson sarà il compagno di squadra di Max Verstappen nella stagione 2025 di Formula 1. Dopo l’addio di Sergio Perez, la Red Bull ha deciso di puntare sul giovane pilota proveniente dalla sua Academy, battendo la concorrenza di Yuki Tsunoda. Lawson prenderà il posto del messicano e avrà il compito di supportare il quattro volte campione del mondo nel prossimo campionato.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024

L’annuncio ufficiale della Red Bull

La conferma è arrivata direttamente dal team di Milton Keynes, che ha scelto Lawson per la sua prima stagione completa in F1. L’accordo, almeno per ora, coprirà solo la stagione 2025, lasciando aperta la possibilità di estensione in base ai risultati. Lawson dovrà dimostrare di essere all’altezza di uno dei team più competitivi del circus.

Il giovane neozelandese dovrà affrontare una sfida cruciale: competere accanto a Verstappen. In passato, altri piloti come Pierre Gasly, Alex Albon e lo stesso Sergio Perez hanno avuto difficoltà a reggere il confronto con l’olandese. Lawson avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore in un contesto estremamente competitivo.

Chi è Liam Lawson

Nato a Hastings, Nuova Zelanda, l’11 febbraio 2002, Liam Lawson è cresciuto rapidamente nei ranghi delle competizioni motoristiche, arrivando a essere uno dei prospetti più interessanti dell’Academy Red Bull. Ha già disputato 11 GP in Formula 1, mostrando buone capacità e attirando l’attenzione del team.

I successi in carriera

DTM 2021 : Secondo posto assoluto

: Secondo posto assoluto Formula 2: Terzo posto nel 2022, nono nel 2021

La prossima stagione sarà un grande banco di prova per Lawson, che dovrà dimostrare di poter tenere il passo di Verstappen e consolidarsi come pilota di alto livello.

Leggi anche: