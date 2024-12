Ferrari, Vasseur: “Vi dico a cosa punta Hamilton, e sulla rivalità con Leclerc…”

La Ferrari guarda al 2025 con rinnovato ottimismo e ambizioni, non solo per la lotta al titolo costruttori, ma anche per la sfida a quella piloti. Dopo aver sfiorato il titolo dei costruttori, la scuderia di Maranello si prepara a un futuro ancora più competitivo, con un’aggiunta stellare: l’arrivo di Lewis Hamilton.

Hamilton-Leclerc in Ferrari, come li gestirà Vasseur. «Charles deve crescere nella gestione gara, a Lewis ho detto di non esagerare con la pasta. Preoccupato sulle prestazioni in Mercedes? Zero”| https://t.co/IsEOfkdcjo https://t.co/dQ9gCX9Xqj — daniele sparisci (@danielesparisci) December 19, 2024

Il pluri-campione del mondo, affiancato dal talento di Charles Leclerc, promette di formare una coppia di piloti da sogno. Per qualcuno, la presenza di due top driver potrebbe generare qualche difficoltà nella gestione interna, ma il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, non è preoccupato.

In un’intervista esclusiva a Sportmediaset, Vasseur ha dichiarato di non temere problemi per la convivenza dei due campioni nel box Ferrari. “Non sono per nulla preoccupato da Charles e Lewis. Entrambi hanno un livello altissimo, sono veloci, esperti e si rispettano moltissimo. Il confronto tra i due migliorerà sicuramente le performance, non dobbiamo evitarlo“.

Questo spirito di collaborazione tra Leclerc e Hamilton è visto come un vantaggio, con Vasseur che sottolinea come la competizione interna possa solo spingere entrambi i piloti a dare il massimo. Uno degli aspetti più entusiasmanti del 2025 sarà proprio l’arrivo dell’inglese, un pilota che porta con sé un’esperienza unica e un’ambizione feroce.

“Vincere un titolo è molto diverso dall’essere in grado di farlo”, ha spiegato Vasseur, aggiungendo che Hamilton arriva a Maranello con la ferma intenzione di conquistare il campionato del mondo. “Hamilton arriva con questa esigenza, per sé stesso ma anche per il team, ed è una buona cosa. Per noi è importante avere questa spinta dai piloti. Arriva con una visione diversa e sono convinto che la sua esperienza sarà fondamentale”.

Ferrari, ambizione ai massimi per il 2025

Leclerc sta mostrando segni di maturazione costante. Secondo Vasseur, il monegasco ha fatto un passo significativo in termini di gestione della gara e della stagione. “Charles è migliorato molto rispetto allo scorso anno, soprattutto nella gestione delle difficoltà. Non è sempre Monza o Monaco, e in un campionato lungo ci sono alti e bassi. La capacità di affrontare i momenti difficili fa la differenza, e lui ha fatto progressi notevoli da questo punto di vista”.

Con il 2025 alle porte, la Ferrari si prepara a presentare la sua nuova monoposto, che sarà svelata il 19 febbraio. Vasseur non ha dubbi sul fatto che la scuderia sarà pronta a fare un salto di qualità rispetto alla stagione passata. “La mentalità c’è, le persone anche. Sono certo che il prossimo anno faremo una stagione migliore di questa“, ha concluso, concludendo che le aspettative sono alte e che il team è pronto a lottare per il titolo mondiale.

La Ferrari è pronta a tornare alla vittoria, con due piloti di calibro mondiale, una macchina in continua evoluzione e un team principale che crede fermamente nelle potenzialità del 2025.

