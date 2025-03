Formula 1, il Gran Premio di Melbourne apre una stagione straordinaria: le aspettative dei piloti

Formula 1, Hamilton passa col rosso, Antonelli sogna un debutto a sorpresa, Sainz medita vendetta. La stagione degli show globali, tra eventi spettacolari e presentazioni in grande stile, è ormai alle spalle: è tempo di fare sul serio. La stagione entra nel vivo con la prima gara in Australia, e gli scenari sono più incerti che mai.

Il grande atteso: Hamilton in rosso

L’attesa per il debutto di Lewis Hamilton al volante della Ferrari è alle stelle. Dopo anni in Mercedes, il sette volte campione del mondo si prepara a una nuova sfida, con la missione di riportare il titolo a Maranello. Sarà davvero la chiave di volta per la Rossa o le aspettative saranno deluse? I tifosi, nonostante qualche difficoltà emersa nei test, sono eccitati per questa nuova avventura.

Verstappen e la caccia al quinto titolo

Max Verstappen, dominatore incontrastato delle ultime stagioni, punta deciso al quinto titolo mondiale. La Red Bull resta il team da battere, ma le incognite non mancano. Con la McLaren in crescita e la Ferrari in cerca di riscatto, il campione olandese dovrà dimostrare ancora una volta il suo valore.

Antonelli, il sogno di un debutto anticipato

Tra le grandi curiosità di questa stagione c’è il debutto di Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Il giovane talento italiano potrebbe avere l’occasione di mostrare tutto il suo valore già dalle prime gare, alimentando il sogno di vedere un nuovo astro nascente della F1.

Sainz, voglia di rivincita

L’ex ferrarista Carlos Sainz ha un conto in sospeso. Dopo essere stato scaricato da Maranello, lo spagnolo ha una sola missione: dimostrare che la Ferrari ha sbagliato a puntare su Hamilton al suo posto. La sua grinta potrebbe regalare sorprese e rimescolare le carte.

I test precampionato di fine febbraio a Sakhir, intanto, hanno confermato la netta separazione tra le Big Four (McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes) e il resto della griglia. Molte incognite restano comunque sul tavolo: il vero valore delle monoposto si scoprirà solo con il primo weekend di gara.

Formula 1, l’Albert Park pronto ad accogliere i piloti

Il tracciato cittadino di Melbourne, che ospita il Gran Premio d’Australia dal 1996, si prepara a diventare il palcoscenico del debutto stagionale. Il circuito ha subito solo minime modifiche negli anni, ma la sua natura anomala potrebbe riservare qualche sorpresa.

Le prove libere scatteranno venerdì 14 marzo, seguite dalle qualifiche sabato 15 e dalla gara domenica 16 marzo. Sarà un banco di prova importante per tutti, con un occhio di riguardo ai possibili outsider come la Williams, pronta a sfruttare eventuali condizioni meteo impreviste.

Uno sguardo alla Cina: il vero test sarà Shanghai

Nonostante l’importanza di Melbourne, il primo vero banco di prova per capire i reali valori in pista sarà Shanghai. Il Gran Premio della Cina, in programma tra una settimana, offrirà riscontri più attendibili sui reali equilibri del campionato.

Dopo sei anni, l’Australia torna a dare il via alla stagione di Formula 1. Ora non resta che attendere il semaforo verde: il Mondiale è pronto a regalare emozioni.

