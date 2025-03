Formula 1: pronostico e statistiche Verstappen-Ferrari

Bernie Ecclestone, figura iconica e controversa della Formula 1, ha recentemente condiviso le sue previsioni riguardo alla stagione 2025 del campionato. Con il Gran Premio d’Australia alle porte, i riflettori sono puntati sulle parole dell’ex patron del Circus, che ha indicato Max Verstappen come il favorito per il titolo mondiale. Tuttavia, il panorama delle scuderie sembra più equilibrato che mai, promettendo una stagione avvincente e combattuta.

Verstappen in vantaggio, ma Ferrari in agguato

Ecclestone, noto per le sue opinioni schiette, ha affermato senza esitazioni che Verstappen, con il supporto della Red Bull, è il principale candidato alla vittoria. Ha sottolineato come il giovane olandese, forte di una serie di successi consecutivi, sia in grado di dominare la competizione, purché la sua vettura si dimostri all’altezza. Tuttavia, l’ex boss della F1 non ha mancato di riconoscere il potenziale di altri team, in particolare della Ferrari e della McLaren, entrambe pronte a lottare per la vetta.

Ecclestone ha espresso un desiderio personale di vedere Charles Leclerc trionfare, ma ha ammesso che il monegasco avrà un compito arduo. Leclerc, con il supporto di Maranello, potrebbe essere il jolly del campionato, ma dovrà vedersela con un Verstappen inarrestabile. Le recenti sessioni di test in Bahrain suggeriscono che le distanze tra le scuderie si stanno riducendo, aumentando le speranze di un campionato più aperto e incerto.



In questo contesto, le quote di scommesse rispecchiano l’equilibrio percepito: Red Bull resta favorita, ma Ferrari e McLaren sono quotate come outsider di lusso. Questa situazione promette un susseguirsi di gare imprevedibili e ricche di emozioni.

Con l’inizio della stagione di Formula 1 ormai imminente, l’attenzione è concentrata sui duelli che si prospettano tra i vari contendenti. Mentre le aspettative si concentrano su Verstappen, il campionato 2025 potrebbe riservare sorprese, con Ferrari e McLaren pronte a sfidare i favoriti. Le parole di Ecclestone, pur delineando un quadro chiaro, lasciano spazio all’incertezza e alla speranza di un campionato ricco di colpi di scena.

