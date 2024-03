Home | F1, GP Australia: Verstappen brucia le Ferrari ed è di nuovo in pole

F1 GP Australia qualifiche Max Verstappen in pole position: ribaltato il risultato delle prove libere di ieri, quando la Red Bull pareva essere in difficoltà. E le Ferrari? Bene Sainz, secondo nonostante la non perfetta forma fisica, ma male Leclerc anche a causa di un errore commesso nell’ultimo giro.

A Melbourne, la Ferrari sembrava finalmente pronta a interrompere il dominio di Max Verstappen almeno nelle qualifiche del Mondiale 2024, dopo aver mostrato prestazioni convincenti nelle prove libere. Tuttavia, al momento cruciale, l’olandese della Red Bull alza il livello e vince il confronto sul giro veloce contro le Ferrari, assicurandosi con un ampio margine la pole position anche nel Gran Premio d’Australia.

Verstappen, tre volte campione del mondo, diventa il primo pilota a rompere la barriera dell’1:16 sul circuito di Albert Park, superando di 270 millesimi un eroico Carlos Sainz. Lo spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell’operazione all’appendicite che lo aveva tenuto fuori dall’appuntamento precedente, si assicura una sorprendente prima fila; mentre delude la Ferrari di Charles Leclerc, che commette un errore nell’ultimo giro, rientra ai box e non va oltre il quinto posto in griglia.