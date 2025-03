Colori sgargianti per diverse monoposto ai nastri di partenza della nuova stagione di Formula 1. Alcune scuderie hanno osato dal punto di vista del design grazie a contrasti cromatici che non hanno trovato pareri contrastanti sui social da parte degli appassionati di motori. Scopriamo le livree più iconiche.

Ferrari SF-25

La nuova livrea della Ferrari per il 2025 si distingue per una tonalità di rosso più scura rispetto agli anni passati, tendente quasi al Bordeaux. Non è il classico rosso brillante che ha caratterizzato le vetture di Maranello, e questa scelta cromatica ha già diviso i tifosi sui social. L’effetto è ulteriormente accentuato dalla presenza di numerosi sponsor, che smorzano ancora di più il colore e rendono la monoposto visivamente meno riconoscibile. L’alettone anteriore nero contribuisce a rendere i toni ancora più cupi, mentre il dorso sfoggia un bianco inusuale, ispirato a livree del passato.

Questa scelta cromatica non è casuale, ma mira anche a valorizzare il nuovo sponsor HP, il cui logo azzurro spicca sul bianco del cofano. Anche l’alettone posteriore riprende questo contrasto tra bianco e azzurro, creando un effetto visivo inedito. Tuttavia, Ferrari non rinuncia alla tradizione e aggiunge un tocco di Giallo Modena, un elemento che enfatizza le linee della vettura e la rende più dinamica. Il rosso lucido dominante migliora la visibilità in notturna, mentre dettagli in opaco creano continuità con la monoposto di Formula 1, in un mix di storia e innovazione. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Red Bull RB21

La nuova Red Bull F1 si presenta con una livrea fedele alla tradizione del team, ma con dettagli che ne esaltano l’aggressività e la modernità. Il colore predominante è il blu scuro opaco, che avvolge la carrozzeria e crea un forte contrasto con il giallo e il rosso del logo Red Bull, posizionato in modo prominente sulla presa d’aria sopra il pilota. L’iconico toro infuocato si estende lungo il cofano motore, donando un senso di velocità e potenza.

Il muso della monoposto è caratterizzato da un’alternanza di nero e giallo, con accenti rossi che risaltano sulle appendici aerodinamiche. L’alettone anteriore segue lo stesso schema, con un mix di nero, rosso e dettagli bianchi, mentre quello posteriore presenta il logo Red Bull e richiami al bianco, offrendo una continuità visiva equilibrata.

Gli sponsor principali, come Oracle, Honda, Mobil e AT&T, sono ben integrati nel design senza risultare invasivi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LONDON, ENGLAND – FEBRUARY 18: The 2025 drivers and their cars on stage during F1 75 Live at The O2 Arena on February 18, 2025 in London, England. (Photo by Clive Mason – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)



McLaren MCL39

La scuderia ha dichiarato esplicitamente di non voler modificare più di tanto la livrea dell’auto dello scorso anno per un questione di scaramanzia. Quando le cose funzionano, meglio non cambiarle. Inoltre, l’arancione rimanda alla tradizione della scuderia. Il titolo costruttori è arrivato dopo 26 anni e il team inglese vuole mantenere la tradizione, in tutti i sensi.

La McLaren MCL39, presentata il 13 febbraio 2025 al circuito di Silverstone, ha debuttato con una livrea mimetica geometrica in papaya e nero, appositamente progettata per il filming day pre-stagionale.



Questa scelta ha creato un effetto visivo distintivo, con motivi geometrici che combinano le tonalità tradizionali del team in un design accattivante. La livrea ufficiale per la stagione 2025 è stata svelata il 18 febbraio durante l’evento F1 75 Live presso la O2 Arena di Londra. Il design definitivo mantiene l’estetica della MCL38, vettura campione del mondo costruttori, con l’iconico arancione papaya dominante e dettagli in nero. Una modifica degna di nota è l’aggiornamento del carattere utilizzato per i numeri di gara, che aggiunge un tocco di modernità. Questa continuità nel design riflette la filosofia della McLaren di mantenere una livrea vincente durante periodi di successo, sottolineando l’identità e la storia del team. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Alpine A525

Di sicuro la monoposto che risalta di più in pista per via degli aspetti cromatici. La livrea della nuova Alpine A525 per la stagione di Formula 1 2025 presenta un design rinnovato, pur mantenendo alcuni tratti distintivi rispetto ai modelli precedenti. Il blu continua ad essere il colore principale della vettura, un elemento che rappresenta il marchio storico della casa francese. Tuttavia, rispetto alla A524, l’uso del carbonio è ridotto, dando un aspetto più uniforme e pulito.

Un dettaglio importante nella livrea è l’inserimento del rosa, che resta una componente fondamentale ma viene utilizzato in modo più mirato. Questo colore appare soprattutto sulle fiancate e nelle ali, in riferimento alla sponsorizzazione con BWT. L’abbinamento di blu e rosa crea un contrasto visivamente forte, mantenendo un legame con il passato ma al tempo stesso aggiungendo un tocco di freschezza e modernità.

Inoltre, i dettagli in carbonio sono ancora presenti, ma in misura minore rispetto alla versione precedente, permettendo ai colori principali di risaltare maggiormente. Nel complesso, la livrea della A525 rappresenta una sintesi di tradizione e innovazione, conferendo alla monoposto un aspetto elegante e facilmente riconoscibile durante le gare. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Kick Sauber C45

Il verde scuro, che copre la maggior parte della carrozzeria, è il colore predominante e conferisce un aspetto deciso e dinamico. Le fiancate sono arricchite da dettagli neri, che accentuano le linee aerodinamiche della monoposto e ne migliorano l’aspetto complessivo. La livrea della Sauber C45 per la stagione 2025 si caratterizza per un mix di colori che esaltano la sua forma e struttura.

Il contrasto tra il verde e il nero viene ulteriormente enfatizzato da sottili inserti bianchi, che definiscono le ali anteriori e posteriori, così come alcune zone del muso. Questi dettagli aggiungono luminosità alla vettura, spezzando la continuità dei colori scuri e creando un effetto visivo interessante.

Le finiture metalliche grigie, che appaiono su alcune parti della vettura, come il cofano e i retrovisori, completano il design.

