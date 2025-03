Senza dubbio la presentazione è una delle più belle degli ultimi anni. L’arrivo di Lewis Hamilton ha contribuito a rendere superiori gli effetti scenici, mentre la parte comunicativa della Rossa è stata all’altezza della situazione, puntando anche sui social e sulla portata mediatica del sette volte campione del mondo.

La presentazione all’Arena O2

La stagione 2025 della Formula 1 è stata inaugurata con un evento senza precedenti all’O2 Arena di Londra, dove per la prima volta nella storia tutte le dieci scuderie hanno svelato le loro livree in un’unica serata spettacolare. L’arena, che ha ospitato star della musica come i Rolling Stones, si è trasformata per una notte in un palcoscenico dedicato al Circus della F1, tra luci, effetti speciali e omaggi ai grandi campioni del passato. Video tributi a leggende come Ayrton Senna, Niki Lauda e Michael Schumacher hanno reso ancora più suggestiva la cerimonia, mentre il pubblico, accorso da tutta Europa, ha riempito ogni angolo della struttura.

Il neo-ferrarista Lewis Hamilton è stato accolto con un boato impressionante, segno dell’entusiasmo dei tifosi per il suo debutto in rosso. Il momento più atteso è arrivato con la rivelazione delle monoposto, introdotte come vere e proprie superstar tra giochi di laser e musica ad alto volume, in perfetto stile showbiz.

A chiudere la serata, l'esibizione dei Take That, che con i loro successi hanno reso ancora più memorabile un evento che ha segnato un nuovo capitolo nella storia della Formula 1. L'atmosfera elettrizzante e la produzione in grande stile hanno testimoniato la crescente popolarità della categoria, che punta sempre più a coinvolgere il pubblico con format innovativi.

Le scuderie

Ferrari, come da tradizione, è stata la prima a rivelare la data della presentazione ufficiale, fissata per il 19 febbraio a Maranello. a Ferrari SF-25, attesissima dai tifosi, è stata protagonista della serata londinese con la sua nuova livrea, caratterizzata da una massiccia banda bianca voluta dallo sponsor HP. Il Cavallino ha reso omaggio alla sua storia con un video emozionante su Enzo Ferrari e sulle monoposto che hanno scritto pagine indelebili dell’automobilismo. Per Hamilton, l’entusiasmo per questa nuova avventura è alle stelle, facilmente intuibile dalle dichiarazioni nella serata.

Mentre alcune squadre hanno scelto di restare fedeli alle presentazioni tradizionali, come Williams e Aston Martin, altre hanno preferito mostrare le proprie vetture direttamente in pista con un filming day. La Red Bull ha invece optato per svelare la sua RB21 durante la cerimonia londinese, sebbene il sospetto sia che la vettura mostrata fosse solo un modello provvisorio, con aggiornamenti previsti per i test in Bahrain. Mercedes ha deciso di abbandonare il consueto unveiling a Silverstone, optando per una presentazione virtuale prima di portare la W16 in pista.

Ferrari

Dal punto di vista tecnico, la SF-25 presenta diverse innovazioni, tra cui il ritorno alle sospensioni pull rod anteriori e un’aerodinamica rivista per ridurre la resistenza e migliorare i flussi d’aria. Ora il team di Maranello analizzerà i dati raccolti per affinare il set-up in vista del debutto stagionale.

I test in Bahrein devono essere presi con le pinze, soprattutto per le condizioni climatiche e le temperature molto particolari. Troppo presto per fare un bilancio, in particolare, nelle prime giornate si è notato un leggero sovrasterzo nell’ultima parte del tracciato di Sakhir, segnale che il bilanciamento della vettura richiede ulteriori affinamenti. I test in Bahrein hanno fornito indicazioni contrastanti sulla Ferrari SF-25. Se la monoposto ha mostrato progressi sul giro secco, migliorando la gestione delle gomme morbide rispetto alla SF-24, le simulazioni di passo gara hanno evidenziato alcune difficoltà, soprattutto nella stabilità del retrotreno.

Tornando ai dati tecnici, il telaio, in fibra di carbonio, adotta sospensioni pull rod all'anteriore e push rod al posteriore. La vettura pesa 798 kg, monta freni Brembo e cerchi BBS da 18 pollici con pneumatici Pirelli. La monoposto monta un motore Ferrari 066/12 V6 turbo ibrido da 1.600 cm³ con bancate a 90°, erogante 1.044 CV. Il sistema ERS integra una batteria da 4 MJ e un MGU-K da 120 kW.

Le prime impressioni alla presentazione

Dopo quattro titoli consecutivi, Max Verstappen si presenta ai nastri di partenza della stagione 2025 da grande favorito. Il pilota olandese, che nel corso della presentazione ha avuto belle parole per il rivale Hamilton, ha dimostrato una superiorità schiacciante negli ultimi anni, ma la Ferrari vuole ribaltare i pronostici e ha puntato forte su Lewis Hamilton per farlo. Il sette volte campione del mondo, che condivide il record con Michael Schumacher, è stato chiamato a Maranello proprio per riportare il Cavallino Rampante al vertice. Con Charles Leclerc al suo fianco, la Rossa può contare su una coppia di piloti tra le più complete e competitive della griglia.

Occhio però a Lando Norris, che lo scorso anno ha fatto un enorme salto di qualità, diventando uno dei nomi più temuti. Secondo i bookmakers, il britannico è il principale avversario di Verstappen, mentre Leclerc parte davanti ad Hamilton e Piastri, ma comunque dietro all’olandese e al pilota McLaren. Anche la lotta tra i team si preannuncia serrata: la Red Bull ha perso il titolo costruttori nel 2024 e ha vissuto momenti di crisi, lasciando spazio a una McLaren in grande ascesa. I pronostici vedono la squadra di Woking favorita, seguita da Ferrari e Red Bull a pari merito.

