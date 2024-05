Hamilton alla Ferrari: “Voglio vincere il mio ottavo titolo”

Hamilton alla Ferrari, il pluricampione del mondo di F1 è tornato a parlare del suo addio alla Mercedes e del suo approdo alla casa del Cavallino rampante per la prossima stagione. “Non è stato facile lasciare la Mercedes”, ha ribadito Hamilton.

“Non lo faccio perché ci sono problemi con la squadra o perché qui non sto bene – ha proseguito Lewis – Ma, dopo tre anni difficili e dove non si vince, voglio tornare nella situazione che mi compete. Voglio vincere il mio ottavo titolo”. “Da quando ho 13 anni, la Mercedes è sempre stata con me e mi ha sempre sostenuto, sia nella buona che nella cattiva sorte – ha proseguito il campione britannico – Della Mercedes amo tutto, sia il marchio che le persone che lavorano per la squadra”.