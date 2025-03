Il Mondiale di Formula 1 è alle porte: la competizione monoposto più attesa del mondo aprirà i battenti questo weekend a Melbourne, in Australia, dopo la consueta pausa invernale. Eravamo rimasti a Max Verstappen campione del mondo per la quarta volta consecutiva, ed è ovviamente l’olandese l’uomo nel mirino a cui tutti guarderanno sin dal primo minuti. Ma c’è molto hype anche per il debutto di Lewis Hamilton in Ferrari, un passaggio che ha scosso l’offseason e galvanizzato i tifosi del cavallino rampante. Tante storyline interrotte a novembre riannodano il filo proprio in questo weekend. Ecco allora un’analisi del Gran Premio d’Australia 2025, tra elementi a cui fare attenzione e scuderie favorite.

GP d’Australia: la pista

MELBOURNE, AUSTRALIA – MARCH 12: Track atmosphere before the 2025 Australian Grand Prix at Albert Park in Melbourne, Australia (Photo credit should read Chris Putnam/Future Publishing via Getty Images)

Albert Park è emersa negli ultimi anni come una delle piste più apprezzate sia dai piloti che dagli spettatori. Su questo circuito, infatti, abbondano i cambi di direzione da oltre 200 km/h: si tratta delle curve 6-7, della curva 12 e della chicane 9-10, ritenuta il il punto più incredibile del tracciato e in grado di favorire picchi di velocità di percorrenza. L’analisi del GP parte da qui, dove entreranno infatti in gioco sia il carico aerodinamico sia la fiducia che la vettura è in grado di trasmettere al pilota. Ma non è tutto: sono infatti presenti curve più lente, che metteranno alla prova il grip e la trazione in uscita, come i tornanti 3 e 13. In vista di queste aree, basandosi su quanto visto nei test in Bahrein scuderie come Ferrari e McLaren dovranno migliorare la stabilità del posteriore.

Il clima del GP d’Australia

Gli appassionati lo sanno bene: il clima gioca un ruolo fondamentale nelle gare ad alta velocità, anche perchè alcuni piloti sono dei veri e propri specialisti di determinate condizioni. Al netto di possibili precipitazioni, le temperature massime previste si aggirano intorno ai 30°C per l’intero weekend. La Ferrari spera che questo caldo sia un prezioso alleato per valorizzare la competitività della nuova vettura, mentre alla Red Bull e a Max Verstappen non dispiacerebbe un po’ di pioggia.

Quali gomme per il GP d’Australia?

Insieme alle temperature bisogna prendere in esame le gomme: su questo fronte, Pirelli ha pubblicato alcune interessanti novità. Le pressioni minime statiche di gonfiaggio sono in aumento, con valori di 25.5 psi per le anteriori e 22.0 psi per le posteriori: questo traduce soprattutto la necessità di supportare maggiori carichi aerodinamici. L’asfalto del circuito si presenta piuttosto liscio, con un grip di tipo adesivo: le micro-deformazioni della gomma contro i grani del manto, perciò, sono meno accentuate, e a questo corrisponde un calore più basso e un contenimento del degrado termico. All’inverso, aumenta la propensione al graining, che potrebbe favorire la Ferrari.

GP d’Australia 2025: i favoriti della gara

Entriamo ora nel vivo dei pronostici per capire chi sono i favoriti per il Gran Premio inaugurale della Campionato di Formula 1 2025? Anche in base a quanto analizzato fin’ora, sono in molti a dare per favorita la McLaren, estremamente confident grazie alla nuova MCL39, considerata la vettura più pronta e performante di tutte quelle in gara. Subito dopo vengono Mercedes e Ferrari: i tifosi del cavallino sperano di vedere da subito grandi risultati, e la scuderia sembra aver lavorato bene per correggere il bilanciamento della vettura in modo da iniziare nel migliore dei modi. Com’è ovvio, poi, non si può escludere la Red Bull: Max Verstappen è ben deciso a conquistare il suo 5° mondiale consecutivo cominciando dall’Australia.

C’è tanta curiosità anche per quanto riguarda il gruppo di mezzo, dove spiccano le scuderie Alpine e Williams: queste due squadre hanno fatto molto bene durante i test, ma vi sono diversi punti di domanda che potranno trovare una risposta solo a partire dalla gara di domenica 16 marzo, così come per la Haas. Ad ogni modo, l’aria che si respira è quella di un campionato molto combattuto e dall’esito più incerto che mai: i diversi circuiti su cui si correrà, alcuni cambi di casacca e il livellamento tecnico che ha avvicinato diverse scuderie contribuiscono a creare uno scenario incerto e, proprio per questo, emozionante.

Verstappen scriverà un’altra pagina di una carriera straordinaria? Lewis Hamilton lascerà il segno al suo primo anno con la Ferrari? È finalmente arrivato il momento della consacrazione di Charles Leclerc? Il campionato è lungo, certo, ma ogni competizione ha il suo punto di partenza: il nostro è Albert Park, Melbourne, Australia.



