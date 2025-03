Melbourne: pronostici e statistiche per Ferrari e McLaren

Melbourne si prepara a riabbracciare la Formula 1 dopo l’annullamento del 2020. La città australiana diventa teatro di grandi aspettative, con le scuderie che si sfidano per segnare punti cruciali all’inizio di un campionato che promette emozioni. Nonostante le previsioni dei bookmaker, la competizione resta aperta, con diverse variabili in gioco.

Statistiche e pronostici per il Gran Premio di Melbourne

Per il Gran Premio di Melbourne, in programma domenica 16 marzo, le attese sono alte. La Ferrari, pur non essendo la favorita dai bookmaker, ha un passato di successi su questo circuito. Nonostante i risultati dei test in Bahrein abbiano confermato la superiorità della McLaren, il team del Cavallino Rampante rimane fiducioso. Il responsabile del team, Frederic Vasseur, ha dichiarato che il circuito cittadino di Melbourne non rispecchia appieno le sfide dell’intera stagione, ma la determinazione di fare bene è palpabile.

La McLaren, con Lando Norris al volante, sembra avere il passo giusto per dominare il weekend. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e la variabile Max Verstappen, pilota della Red Bull, è sempre presente. La Mercedes, guidata da Toto Wolff, si aspetta una dura competizione, mentre Lewis Hamilton continua a sognare il suo ottavo titolo mondiale.

Le precedenti vittorie della Ferrari a Albert Park testimoniano il potenziale di questo team. Ricordiamo il trionfo di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che hanno portato la squadra alla doppia cifra di vittorie in questa località. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio psicologico nella competizione attuale.

Il Gran Premio di Melbourne promette grandi emozioni. La Ferrari, pur non favorita, aspira a conquistare il podio, mentre la McLaren punta a confermare la sua superiorità. Le quote attuali vedono la McLaren come favorita, seguita da Verstappen e dalla Ferrari. Sarà interessante vedere come si evolveranno le dinamiche durante il weekend.

