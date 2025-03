Formula 1, il confronto fra McLaren e Ferrari dopo i test in Bahrein: a che punto sono i due team

Formula 1, i test pre-stagionali in Bahrain hanno offerto segnali contrastanti sul reale livello delle monoposto in vista del mondiale di Formula 1, rendendo possibile solo una valutazione preliminare dei valori in campo.

Secondo l’analisi di Paolo Filisetti per la Gazzetta dello Sport, la squadra che ha mostrato la maggiore efficacia è stata la McLaren, soprattutto per la solidità della MCL39 nei long run, un aspetto più significativo rispetto alla semplice velocità sul giro secco.

La MCL39 si è distinta per la capacità di ottenere prestazioni senza necessità di particolari adattamenti di assetto, mostrando un progetto evoluto ma coerente con la base della scorsa stagione. Il design estremo della sospensione anteriore, caratterizzato da un triangolo superiore con inclinazione marcata, non rappresenta un cambio radicale nel comportamento della monoposto.

Situazione opposta per la Ferrari SF-25, che si presenta come la vettura più rivoluzionata tra i top team. La scelta della sospensione pull rod all’anteriore, in sostituzione del precedente schema push rod, rappresenta una modifica profonda che richiede un lungo lavoro di affinamento per trovare il giusto bilanciamento tra assetto aerodinamico e dinamico.

Formula 1, McLaren avanti ma Ferrari con potenzialità

Durante i test, Charles Leclerc ha evidenziato qualche difficoltà nell’adattarsi alla nuova Ferrari, soprattutto per quanto riguarda l’ingresso curva, un aspetto fondamentale per il suo stile di guida. Secondo Filisetti, i problemi di bilanciamento della SF-25 non devono essere letti come un limite strutturale del progetto, ma come una fase naturale di sviluppo.

A confermare il potenziale della monoposto è la capacità di ottenere tempi competitivi nei giri veloci e una migliore gestione del degrado gomme rispetto alla SF-24. Il lavoro al simulatore nelle settimane successive ai test sarà fondamentale per affinare il setup e sfruttare al meglio il nuovo concept della vettura.

Data la portata delle modifiche sulla SF-25, sarebbe stato sorprendente se la vettura fosse apparsa già perfettamente bilanciata nei test. Il vero giudizio sulla Ferrari arriverà nel primo weekend di gara a Melbourne, dove le diverse condizioni della pista potrebbero ridimensionare le critiche e fornire una valutazione più attendibile delle reali potenzialità della Rossa.

