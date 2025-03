Home | Ferrari, Fred Vasseur suona la carica: “Le nostre sensazioni per il GP in Australia”

Ferrari, Fred Vasseur suona la carica per il team di Maranello e si dice fiducioso in vista dell’inizio del Mondiale di Formula 1. Il team principal della Rossa ha parlato durante l’evento Puma x Ferrari 20 Years of Speed, che si è svolto a Fiorano per celebrare i vent’anni di collaborazione tra la Scuderia e il colosso dell’abbigliamento sportivo.

Fred Vasseur, ha raccontato alcuni retroscena sulla trattativa e sulle motivazioni dietro questa scelta strategica. https://t.co/IxAam4H9xa — FuoriPista.net (@fuoripistanet) March 4, 2025

“Il feeling è positivo, dopo quello che abbiamo potuto provare in Bahrain nei test. Ora aspettiamo solo di partire per l’Australia dove avremo i primi riscontri” ha dichiarato Vasseur, sottolineando l’importanza del primo Gran Premio stagionale per valutare il vero livello della Ferrari.

L’evento di Fiorano ha visto la presenza di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, i due piloti della Scuderia, che sperano di trasformare presto il palco in un podio. Vasseur, tra gli ospiti principali, ha ribadito il clima positivo all’interno del team e la voglia di iniziare la stagione nel migliore dei modi.

Ferrari, Hamilton: “Cosa spero per il futuro della Formula 1”

Sul palco anche i protagonisti della Ferrari nel Mondiale Endurance, Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco, reduci dalla tripletta delle Ferrari 499P nella prima gara del campionato 2025 in Qatar.

Presente all’evento, Hamilton ha salutato i tifosi con un “Buonasera a tutti”, mostrando entusiasmo per la sua nuova avventura in Ferrari. Quando gli è stato chiesto cosa si aspetta dal futuro della Formula 1, ha risposto: “Spero che tra altri vent’anni ci siano ancora belle corse automobilistiche, magari con vetture non solo tutte elettriche“.

Un chiaro riferimento ai cambiamenti tecnologici in atto nel motorsport, mentre la Ferrari è pronta a scendere in pista per il primo vero test ufficiale della stagione.

