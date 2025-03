Home | Ferrari, scatta l’allarme dopo i test in Bahrein: cosa non va nella SF-25

Dopo un inizio promettente, la Ferrari SF-25 non ha impressionato durante i test in Bahrain, lasciando molte domande sulla sua efficienza in vista del debutto mondiale tra due settimane a Melbourne, per il GP d’Australia. L’auto sembra avere un buon potenziale ancora da sfruttare, ma per ora la rossa non è ancora riuscita a raggiungere il livello di competitività sperato.

Ferrari SF-25: il triangolo superiore della nuova pull-rod confrontato con quello molto aggressivo della McLaren MCL39 #AutoRacer #F1 pic.twitter.com/6iiF3XKNwD — Th€ PJ (@SmilexTech) February 19, 2025

Charles Leclerc ha lamentato una chiara difficoltà nel bilanciamento della vettura, e si è chiesto se la causa fosse la messa a punto del nuovo schema della sospensione o il nuovo lay out che ha redistribuito le masse.

La risposta alla domanda su quale Ferrari abbiamo visto in Bahrain non è ancora chiara. I tre giorni di test sono stati condizionati da condizioni meteo inconsuete, con temperature fresche, venti improvvisi e qualche pioggia, elementi che hanno reso difficile valutare la vera velocità della SF-25. Di certo, però, la Ferrari non è sembrata la vettura più competitiva del gruppo.

La McLaren, campione del mondo Costruttori, ha mostrato migliori prestazioni grazie a innovazioni tecniche avanzate sulla MCL39, lasciando la Ferrari dietro. Il distacco, che era stato minimo ad Abu Dhabi, sembra ora essere aumentato, con la SF-25 che si ritrova tra gli inseguitori, insieme a Red Bull e Mercedes.

I tempi di giro ottenuti durante i test hanno mostrato una Ferrari non ancora pronta a battere la concorrenza. Le simulazioni fatte a Sakhir non sarebbero sufficienti a ipotizzare una pole position, con la rossa che sarebbe distaccata di oltre 1 secondo dal miglior tempo di Carlos Sainz. Va detto però che nessuno dei team ha spinto al massimo, con Mercedes che ha limitato volutamente la propria potenza.

Leclerc ha confermato che la SF-25 non è ancora a punto, soprattutto in termini di bilanciamento e inserimento in curva. A fine test, il suo volto teso e preoccupato ha mostrato chiaramente che il lavoro da fare è ancora tanto. “Aspetterei ancora prima di sbilanciarmi”, ha dichiarato il monegasco, aggiungendo che la squadra sta lavorando duramente per migliorare.

Le difficoltà emerse sembrano derivare da una combinazione di fattori, inclusi i problemi con la sospensione pull rod, che Ferrari ha adottato dopo averla copiata da McLaren e Red Bull, e un possibile sbilanciamento della vettura dovuto a un cambiamento nella distribuzione delle masse.

In Ferrari ci si chiede se le difficoltà emerse siano dovute a una messa a punto non ancora ottimale della sospensione, o a un problema più grave legato alla nuova distribuzione dei pesi. Nel primo caso, le soluzioni potrebbero arrivare con il tempo, soprattutto quando si troveranno le regolazioni giuste.

Ferrari, SF-25 ancora indietro rispetto agli avversari

La SF-25, infatti, è ancora in una fase di preparazione, ed è l’unica vettura tra i top team ad aver subito cambiamenti così radicali. La Ferrari ha bisogno di tempo per ottimizzare ogni aspetto e trovare il giusto equilibrio. Se, invece, il problema dovesse derivare dal layout della vettura, la situazione sarebbe più complessa, e il team sarebbe costretto ad intervenire a stagione iniziata, un’operazione ben più difficile.

Nonostante le difficoltà, la squadra resta ottimista, e i progressi fatti durante i test di Sakhir, come la diminuzione dei distacchi nei long run, suggeriscono che la vettura ha un buon potenziale. Non è più un segreto che la Ferrari sia sensibile alle regolazioni, come dimostrato dal miglioramento del tempo rispetto a Norris, con un distacco dimezzato in un solo giorno grazie a modifiche mirate.

Anche se la Ferrari è ancora lontana dalla sua versione definitiva, le difficoltà iniziali potrebbero essere superate con la giusta messa a punto e condizioni di gara più favorevoli. La rossa potrebbe essere più competitiva quando la stagione prenderà il via e le temperature si stabilizzeranno. Per ora, l’impressione è che Ferrari sia ancora un passo indietro rispetto ai principali avversari, ma che possa migliorare velocemente.

